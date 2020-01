Kita- und Schulförderverein hat neue Spitze

Lichterfelde

Der 2012 gegründete Förderverein Kunterbunte Pusteblume hat einen neuen Vorstand. Einstimmig wählten die anwesenden Mitglieder auf ihrer Jahresmitgliederversammlung am Mittwochabend die Wiepersdorferin Anja Conrad zur neuen Vorsitzenden sowie die Welsickendorferin Kirsten Stugk zur Stellvertreterin. Weitere Vorstandsmitglieder sind Nadine Möhle als Schriftführerin, sowie Janine Klose als Kassenwartin.

Gründer nun in der zweiten Reihe

Erstmals seit der Gründung vor acht Jahren treten der bisherige Vorsitzende Andreas Lust und seine Stellvertreterin Grit Reiche, die zu den Gründungsmitgliedern gehörten, nun in die zweite Reihe zurück. „Es ist einfach an der Zeit, den Staffelstab in jüngere Hände zu legen und vor allem in die Hände von Mitgliedern, die dichter an den Sorgen der Kindereinrichtungen unserer Gemeinde dran sind“, sagt Lust, denn beider Kinder besuchen inzwischen weiterführende Schulen außerhalb der Gemeinde.

Die Bilanz der bisherigen Arbeit des Vereins liest sich wie ein Bericht aus dem Schattenhaushalt der Gemeinde. „Mehr als 63.000 Euro haben wir seit unserer Gründung an Spenden- und Fördergeldern zusammengesammelt, um dabei zu helfen, die beiden Kitas in Lichterfelde und Hohenseefeld sowie die Schule und den Hort mit Dingen zu unterstützen, die sie sich sonst nicht hätten leisten können“, sagt Lust.

Fördermittel für Kitas, Hort und Schule

Ergänzend zur Gründungsidee, die Kitas „Pusteblume“ und „Flämingkinder“ bei der Anschaffung teurer Spielgeräte und bei der Schaffung von Außen- und Innenspielflächen zu unterstützen, wurde vor zwei Jahren die Ausdehnung des Wirkungsfeldes auf Schule und Hort beschlossen. Das Piratenschiff und den Outdoor-Spielplatz der Grundschule würde es ohne den Verein nicht geben. Größter Wunsch von Lust und seiner Nachfolgerin ist, weitere Mitstreiter zu gewinnen. „Trotz 65 Mitgliedern ist bei 120 Schülern plus Kita-Kindern noch Luft nach oben“, so der Ex-Vorsitzende.

Von Uwe Klemens