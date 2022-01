Lichterfelde

Der Spielplatz der gemeindeeigenen Kita „Pusteblume“ in Lichterfelde hat eine neue Attraktion. Auf der kleinen Wiese direkt neben dem Sandkasten „grast“ seit wenigen Tagen ein hölzernes Pferdchen mit zotteliger Mähne. „Das Pferd ist der Wahnsinn“, schwärmt Kita-Leiterin Mandy Werner zusammen mit ihren Kolleginnen und vor allem den Kindern, die alleine, zu zweit oder zu dritt auf dem neuen Kita-Bewohner Platz nehmen um durch die Welt zu galoppieren.

Tausende Euro für Geschenke

Einen Namen für das Pferdchen gibt es noch nicht, aber Katharina oder Dennis könnten mit Blick auf die Spender durchaus in die engere Wahl kommen. Zum sechsten Mal haben Katharina und Dennis Rothe der Kita ihrer Töchter Lara und Enna ein großes Weihnachtspäckchen geschnürt. Mit insgesamt 6.000 Euro haben sich der Betreiber des Jüterboger und Ludwigsfelder Fitness-Studios WellVitale und seine Frau seither an der Anschaffung von Spielgeräten beteiligt, für die das Budget nicht ausgereicht hätte.

Weihnachten 2016 gab’s für die Kita den ersten Scheck, der nicht der letzte bleiben sollte. Die damals zweijährige Tochter Lara hat sich sicherheitshalber vor Weihnachtsmann und Fotograf ganz hinten zwischen ihre Eltern gezwängt. Quelle: Uwe Klemens

„Meine Grund-Philosophie als Unternehmer ist schon immer, dass wir, vor allem hier im ländlichen Raum, eine besondere Verantwortung nicht nur der eigenen Firma und unseren Mitarbeitern gegenüber, sondern auch für das soziale Gefüge unserer Gesellschaft haben“, erläutert Dennis Rothe, warum er das Geld in der Kita als gut angelegte Ausgabe betrachtet.

Doppelter Grund zum Gutes-Tun

Den Anstoß zum Spenden gab ein Gespräch mit einer Erzieherin, die als Kundin ins Fitness-Studio kam und beschrieb, welche Spielzeuge sich die Kinder in der Lichterfelder Einrichtung wünschen würden. Da auch Rothes damals zweijährige Tochter Lara in die Kita ging, hatte die junge Familie einen doppelten Grund zum Gutes-Tun.

Den Wunsch nach einer Wunschliste erfüllten ihnen die Erzieherinnen prompt, auf rund 1.000 Euro hatten sich am Ende die Träume von hölzernen Autos, Bällen und Netzen summiert. Der einzige Leidtragende war damals der Weihnachtsmann, der all die Gaben dann in die Kita schleppen musste.

Inzwischen ist Lara Schulkind und bekam wegen des MAZ-Termins ausnahmsweise unterrichtsfrei. Die Holzautos gehörten zu den ersten, von ihren Eltern der Kita gesponserten Spielzeugen und sind noch immer fahrtüchtig. Quelle: Uwe Klemens

„Seitdem sind 1.000 Euro jedes Jahr als feste Größe Teil unseres Marketing-Budgets, was durchaus auch einen geschäftlichen Aspekt hat. Denn auch Eltern und Erzieher kommen in unser Fitness-Studio zum Training, auch wissend, dass wir uns für ihre Kinder engagieren, so dass sich der Kreis wieder schließt“, beschreibt Dennis Rothe. Kaum mit Worten beschreiben kann er hingegen das Glücksgefühl, das er und die Kinder haben, wenn alle Jahre wieder der Weihnachtsmann die neuen Geschenke bringt. Puppen und Puppenstube, Tretautos und Tischspiele und der Kunstrasen auf dem Kletterberg sind nur einige davon.

Die Wünsche werden bleiben

Mittlerweile hat Rothes dreijährige Tochter Enna ihre größere Schwester abgelöst, so dass Katharina und Dennis Rothe der Kita noch ein paar Jahre als Elternpaar erhalten bleiben. Etwa zur gleichen Zeit, wenn auch Enna Schulkind wird, wird auch die Kita aufs Werbiger Campus-Gelände umziehen, das sich dann Schul-, Hort- und Kita-Kinder teilen. „Die Wünsche der Kinder werden jedenfalls nicht weniger werden, da bin ich zuversichtlich, und auch unser Engagement wird bleiben“, blickt Dennis Rothe voraus.

Der gute Draht zu allem, was Kita bedeutet, hat das Paar auch aus einem ganz persönlichen Grund. „Meine Oma Klara war in Sernow Kindergärtnerin. Gefühlt war sie das jeden Tag von morgens bis abends und ich habe mich zwischen all den Kindern um sie herum immer sehr wohl gefühlt“, erinnert sich Dennis Rothe an ein schon fast vergessenes Kapitel seiner Kindheit. Dass ein paar Jahre nach ihm auch seine heutige Frau unter Tante Klaras Fittichen schlüpfte und sich gerne an diese Zeit erinnert, macht die Geschichte noch ein Stück runder.

Von Uwe Klemens