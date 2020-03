Klima-Aktionswoche bei den „Naturkindern“

Niebendorf-Heinsdorf

Was tun, wenn es draußen nass und kalt ist, die Heizung im Haus aber nicht funktioniert oder erst gar nicht vorhanden ist? Brennholz sammeln und den kleinen Bullerofen anwerfen, lautet in dieser Woche die Antwort der Mädchen und Jungen der Kita „Naturkinder“ in Niebendorf-Heinsdorf. Eine Woche lang verzichten sie komplett nicht nur auf die moderne Heizung, sondern gänzlich auf das gemauerte Haus und verbringen den Tag trotz Regens im Freien oder in der mongolischen Jurte, die viel geräumiger ist, als sie von außen erscheint.

Weniger ist fair

„Unser Ziel ist, dass die Kinder auf spielerische Weise selber herausfinden, wie bequem unser Leben geworden ist, dass das aber nicht immer gut für die Umwelt ist“, erläutert Erzieherin Imke Hofbauer den Hintergrund des vom Naturschutzbund Deutschland ( Nabu) initiierten Projektes. Seit November vergangenen Jahres ist die durch den Naturkinder-Verein getragene Einrichtung Mitglied des bundesweiten Kita-Klima-Netzwerkes, das Erfahrungsaustausche und Fortbildungen zu Umweltthemen organisiert. Sich nun am Projekt „Weniger ist fair“ zu beteiligen, war für die vier Erzieher, Kinder und Eltern keine Frage. „Etwa 50 Leute waren wir, als am vergangenen Wochenende die Jurte aufgestellt haben“, freut sich Hofbauer über die große Resonanz in der Elternschaft. Dank so vieler Hände war der Aufbau in der Rekordzeit von zweieinhalb Stunden geschafft. Auch beim Holzsammeln für den Ofen haben die Eltern geholfen. Seither ist der mit Schafwoll-Matten gedeckte Rundbau der zentrale Aufenthaltsort der Kinder, in dem auch der Tee, die Suppe und die Kartoffeln gekocht werden und Wäsche gewaschen wird, damit die Kinder sehen, welche Mühe dahinter steckt, wenn man keine elektrische Kochplatte oder Waschmaschine zur Verfügung hat.

Schere zwischen reich und arm ist eine Ursache

Kennenzulernen, wie ärmere Menschen in anderen Teilen der Welt leben, ist ein weiterer Aspekt der Projektwoche. Denn Armut und Umweltaspekte haben viel miteinander zu tun, wie die Kinder erfuhren. Fast all ihre Kleidungsstücke tragen Etiketten mit den Namen ferner Länder. „Nur weil wir hier reich und die Menschen dort arm sind, müssen sie für wenig Geld für uns arbeiten“, erläuterte Hofbauer, warum sogar die Wollmütze aus China oder der Schal aus Bangladesh kommt. Die Kehrseite der völlig unnötigen Warenströme ist die Umweltzerstörung durch weite Transportwege per Schiff oder Flugzeug.

Was zu groß für den Jurten-Ofen ist, kommt ins Lagerfeuer, bei dem die Kinder sprichwörtlich „Feuer und Flamme“ sind. Quelle: Uwe Klemens

Was das in der Natur anrichtet, wissen die Kinder nicht erst seit dieser Woche, sondern bereits aus dem Fernsehen. Woher die Müllflut in den Weltmeeren stammt und welchen Schaden sie dort anrichtet, ist ein weiteres Unterthema des Projektes. In den zurückliegenden Wochen haben sich Mädchen und Jungen in der Landschaft um Niebendorf-Heinsdorf umgeschaut und Müll eingesammelt, auch wenn sie dadurch sicher keinen einzigen der von ihnen heiß geliebten Wale unmittelbar vor dem Ersticken an Plastikmüll gerettet haben. „Aber wir haben bei den Kindern das Nachdenken über die Zusammenhänge vorangebracht, und ihre Gedanken nehmen die Kinder mit nach Hause, wodurch vielleicht mehr erreicht ist, als wenn man Erwachsene direkt ansprechen würde“, sagt Hofbauer.

Ohne Kompromisse geht es nicht

Dass diese Hoffnung nicht unbegründet ist, zeigt sich am Beispiel der Vesper-Dose, die die Kinder jeden Tag von zu Hause mitbringen. Obst, das nicht in die Jahreszeit passt und von anderen Kontinenten eingeflogen wird, findet sich darin nur noch selten. Dass es auch beim Umweltschutz nicht ohne Kompromisse geht, ist auch der Erzieherin klar. Als Beispiel nennt Hofbauer die tägliche Anfahrt mit dem Auto, was auf dem Dorf aber eben kaum anders funktioniert. Die Suche nach dem besten Kompromiss ist der richtige Weg.

Von Uwe Klemens