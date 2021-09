Bauvorhaben - Kita in Rehagen: Neun Monate keine Baugenehmigung – offener Brief an Kreisspitze

Die Bürgernähe von Verantwortlichen im Kreis Teltow-Fläming werde nicht nur im Wahlkampf gebraucht, sondern auch an den Schreibtischen im Kreishaus. Das findet Gemeindevertreter Dirk Pehnert (UWG) bei einem aktuellen Kita-Problem.