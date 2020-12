Schulen und Kindertagesstätten reagieren auf den vorgezogenen Lockdown. So richtig klar sind die Regelungen zwei Tage vor dem endgültigen Herunterfahren in beiden Einrichtungen nicht.

Kitas und Schulen in Teltow-Fläming

Kitas und Schulen in Teltow-Fläming - Klassenarbeiten werden Teltow-Fläming noch geschrieben

Kitas und Schulen in Teltow-Fläming - Klassenarbeiten werden Teltow-Fläming noch geschrieben