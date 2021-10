Klaistow: Felix Kern war mit seinem Riesenkürbis beim Wiegewettbewerb

Klaistow

208,5 Kilogramm brachte der größte Kürbis von Felix Kern bei der Wiegemeisterschaft in Klaistow auf die Waage, damit ist er so schwer, wie zwei Babyelefanten. „Ich bin zufrieden“, verkündet der 12-jährige Kürbiszüchter stolz. Mit dem Kürbis belegte er Platz 24 und ist damit im Vergleich zum letzten Jahr zwölf Plätze vorgerückt. Mit seinem zweitgrößten Kürbis nahm er am Vereinswiegen für seinen Verein Ruhlsdorfer Ballspielclub teil und landete mit 138,5 Kilometer auf dem sechsten Platz. Auch mit seinem neuen Projekt, der Riesenzucchini, war er erfolgreich: 27,8 Kilo brachte das Gemüse auf die Waage und Felix damit auf Platz 16. „Da habe ich zum ersten Mal dran teilgenommen und ich werde auch weiter Zucchinis züchten“, berichtet Felix.

Passend zu Halloween werden die kleinen Kürbisse verkauft

Das Züchten von Riesengemüse ist dabei eine Wissenschaft für sich. „Wir hatten viel mit Wind dieses Jahr zu tun“, erzählt Mutter Christina Kern. Um die Kürbisse vor dem Wind zu schützen, bauten sie zuerst einen kleinen Wall aus Erde um die jungen Pflänzchen herum aber „wir werden den Windschutz nächstes Jahr verbessern“, erklärt sie. Von einigen der über 70 Züchter, die sie in Klaistow trafen, bekamen sie wertvolle Tipps. Alexander Lütjens aus Zossen, der 2017 das Wiegen in Klaistow gewann, besuchte Familie Kern sogar schon in Nettgendorf, um sein Wissen weiterzugeben.

Unter anderem erfuhr die Familie, wie sie die Ranken richtig beschneiden könnten. „Nach dem Wettbewerb haben wir noch ganz viele kleinere Kürbisse gefunden. Hätten wir die vorher alle gefunden und abgeschnitten, wäre vielleicht die ganze Kraft nur in den einen großen Kürbis reingegangen“, erzählt Felix’ Mutter. „Aber man hat ja selbst nicht so viel Ahnung und traut sich erst nicht, die Pflanzen abzuschneiden“. Die kleinen Kürbisse stehen nun, passend zur nahenden Halloweenzeit, vor dem Hoftor zum Verkauf. „Damit verdient sich Felix sein Taschengeld und von dem will er dann auch eine Bodenanalyse bezahlen“, erklärt Christina Kern. Denn auch die Qualität des Bodens hat großen Einfluss auf das Wachstum des Kürbisses und den Dünger, den man verwenden sollte.

Felix züchtet riesige Kürbisse und verkauft die kleinen für ein wenig Taschengeld. Quelle: privat

„Im November ist Kürbisschlachten“, erzählt Felix. Von dort wird er sich einen neuen Kern für die nächste Zucht mitnehmen. Im März wird die Stube der Familie wieder mit Blumentöpfen voll stehen, denn dann beginnt Felix mit dem Großziehen der Kürbispflanzen. Bis dahin werden die Zucchinis und die Kürbisse, die nicht zum Verkauf stehen, an die Enten und Gänse verfüttert – „die profitieren wirklich sehr von der Kürbiszucht“, sagt Christina Kern lachend.

Von Antonia Engel