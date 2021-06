Klasdorf

„Der Vorverkauf ist eröffnet“, sagt Petra Liesenfeld freudig über das bevorstehende Jazzfestival „umrangiert“ am Bahnhof Klasdorf. Vom 4. bis zum 8. August werden zwei Bands pro Abend auftreten. Außerdem sind Workshops geplant, die auch für interessierte Laien gedacht sind.

„Ich gehe danach, ob es mir gefällt“, so Petra Liesenfeld über die Auswahl, um die vor allem sie sich kümmert. Den Ticketvorverkauf übernimmt Katharina Schicke, die im Bahnhof das Café betreibt und Ferienwohnungen anbietet. Sie haben aus dem Bahnhof ein Pilgerziel für Jazzfans aus der Region und weit darüber hinaus gemacht. Es hat sich längst herumgesprochen, dass dort spannende neue Bands zu entdecken sind, aber auch bereits fest etablierte Musikergrößen gern dort auftreten.

Auftritt der Puppenspieler von Flunkerproduktionen beim „umrangiert“-Festival. Quelle: Jazz und Mehr e.V.

Einige kommen immer wieder in den Bahnhof, der eine wunderbare Atmosphäre für kleine, besondere Konzerte bietet. Corona sorgt in diesem Jahr dafür, dass die nunmehr dritte Auflage von „umrangiert“ unter etwas anderen Bedingungen stattfinden muss: nicht im, sondern am Bahnhof. Und mit deutlich weniger Plätzen, als theoretisch möglich wären.

Gitarrist Peter Kuhz war schon oft da, in wechselnden Formationen. Diesmal begleitet er die Sängerin Angela Gabriel, die Jazz, Latin, Chanson und Pop verwebt. Die beiden werden am 6. August zu erleben sein. Am selben Abend gibt es außerdem eine Superhelden-Geschichte mit viel Musik von den Puppentheaterleuten von Flunkerproduktionen aus Wahlsdorf. „Das ist so ein bisschen Tradition, die haben bisher jedes Mal gespielt“, erzählt Petra Liesenfeld. Über die neue Produktion „Miaulina“ heißt es, das sei mit „Musik aus den Tiefen des Herzens und Texten so klar wie das Wasser aus der Regentonne“.

Offene Session geplant

Danach kann, so es die Pandemie-Situation erlaubt, eine offene Session stattfinden. Eine „obSession“ haben das die Organisatoren des Vereins Jazz und mehr e.V. genannt – „ob oder ob nicht, das werden wir sehen, und natürlich dachten wir als Wortspiel auch an Obsession“, sagt Petra Liesenfeld lachend.

2018 hat der Verein zum ersten Mal „umrangiert“ organisiert. Erfahrungen hatten die Akteure bereits reichlich, denn rund 15 Jahre lang haben sie sehr erfolgreich auf der Insel Hiddensee das Festival „Jazz und Meehr“ organisiert. Das fing einst ganz klein an und entwickelte sich dann zu einem der kulturellen Höhepunkte des Inselsommers. So einige Musiker-Kontakte hat Petra Liesenfeld noch aus jener Zeit, andere melden sich selbst im Bahnhof Klasdorf und würden dort gerne mal spielen, und natürlich haben die Organisatoren immer Augen und Ohren offen für weitere neue Anregungen.

Alethea tritt beim Jazzfestival umrangiert am Bahnhof Klasdorf auf Quelle: Promo

Den Auftakt des Klasdorfer Festivals machen am 4. August der in Tornow lebende Daniel Mattar und Christian Grothe, die mit Gesang und Musik elektro-akustische Geschichten erzählen wollen. Danach kommt die achtköpfige Band Alethea, die beeinflusst ist von Funk, Jazz und Balkanrhythmen. Immerhin fünf der Mitglieder sind Frauen.

Die Hälfte aller zu „umrangiert“ anreisenden Musiker sind weiblich, auch über diesen Schnitt freut sich Petra Liesenfeld. Am 5. August kommt zunächst das Tom Dayan Oriental Trio. „Da kennen wir den Schlagzeuger“, berichtet sie. Das Kölner A-Cappella-Ensemble Of Cabbages and Kings ist der zweite Act des Abends. „Die finde ich unglaublich! Sie haben ganz schöne Arrangements“, so Liesenfeld.

Fünf Tage volles Programm

Ein Robert Schumann in der Gegenwart ist am 7. August zu erleben, wenn das aus Sängerin Winnie Brückner und Cellistin Susanne Paul bestehende Duo Wandermüd auftreten wird. Zum wiederholten Mal in Klasdorf sind die drei Musiker von Grund zur Annahme, die sich nicht in Genreschubladen pressen lassen wollen und am selben Abend die Bühne betreten.

Während an all jenen Tagen die Konzerte ab 19.30 Uhr starten, wird es am Sonntag, dem 8. August, etwas anders sein: Da geht es bereits um 14.30 Uhr los mit der Insomnia Brass Band. Das vierköpfige Trio.Diktion überrascht dann mit einer von Kammermusik, Broadway-Songs und Filmmusik inspirierten Klangwelt. Auch diese Vier sind nicht zum ersten Mal in Klasdorf.

Workshops sind auch für Einsteiger geeignet

Wenn die Corona-Situation es zulässt, wird es an mehreren Tagen außerdem Workshops geben. Diese werden dann auf Petra Liesenfelds und Klaus Axenkopfs Kulturhof Klasdorf stattfinden. Geplant sind unter anderem ein auch für Anfänger geeigneter Gesangsworkshop oder ein Ukulele-Workshop für Einsteiger.

Für alle, die es kaum erwarten können, gibt es am 2. Juli übrigens schon mal einen „Appetithappen“: Die Band Gleichwiederda eröffnet ab 19.30 Uhr die Jazzsaison am Bahnhof Klasdorf.

Karten für die Konzerte können bei Katharina Schicke am besten per E-Mail via info@bahnhof-klasdorf.de bestellt werden. Fragen zu den Workshops beantwortet Petra Liesenfeld unter Tel. 01 51-20 10 35 40 oder petra.liesenfeld@web.de. Weitere Informationen zum Programm des Jazzfestivals gibt es unter www.umrangiert.de

Von Karen Grunow