Klasdorf

Sie sprudelt, sie lässt sich begeistern, und manchmal schießt sie übers Ziel hinaus. Mit ihr und ihrem Mann kamen völlig neue Töne nach Klasdorf – Sängerin und Wirbelwind Petra Liesenfeld ist mit Bassist Klaus Axenkopf das Duo Lizz. Auf der Insel Hiddensee hatte dem Paar rechtes Gedankengut im Umfeld die Freude genommen ebenso wie an ihrem Festival „Jazz und Meer“. 15 Jahre war es ein kulturelles Insel-Highlight. Nun ist am 15. Dezember Klasdorf seit 13 Jahren ihr Zuhause, „und meine Heimat“, sagt die 65-Jährige.

Die Klasdorfer beim Halte-Dank-Fest im Dezember 2019 am Bahnsteig; recht Petra Liesenfeld und ihr Mann. Quelle: Jutta Abromeit

Sie singt nicht nur eindringliche und sanfte, hohe oder getragene Töne, musiziert mit Besen und Steinen, oft treffen auch ihre Worte genau und überraschend: Das Duo zog um, also heißt das Jazz-Fest heute „Umrangiert“. Oder vor zwei Jahren: Mit dem damaligen Fahrplan-Wechsel hielten endlich wieder Personenzüge auch vormittags am kleinen Bahnhof; Petra Liesenfeld, ihr Mann und Dorfbewohner luden an jenem Tag in aller Frühe auf den Bahnhof zum Halte-Dank-Fest ein. Mit Banner und Schlagzeug, Gitarre, Rasseln und Töpfen wurde jeder Zug begrüßt, für Lokführer und Zugbegleiter gab’s heißen Kaffee.

An solchen Tagen läuft Petra Liesenfeld zu Hochform auf, reißt andere mit. Doch das war nicht immer so. Aufgewachsen am Rande von Hamburg mit einem Vater, der kein Klavier im Haus wollte, zog sie zum Informatik-Studium nach West-Berlin und steckte irgendwann in einer Sackgasse: „Das war nicht meins.“ In dieser Krise half ihr Musik: Zum selbst gelernten Gitarrenspiel sang sie ihr Tagebuch, schuf sich ein Leben – ihr Leben, wie sie heute weiß – mit musikalischen Bildern. Die malt sie noch immer. In einem ihrer Jazz-Titel heißt es: „Dein Gesicht ist wie Venedig voller Lust und Lebensgier. Durch die Augen gleiten Gondeln...“

Liesenfeld: Schön, wenn sich alle mit ihrer Art einbringen

In einem anderen Lied unterhält sie sich mit Tango, dem Tanz: „Wer bist du? Zeig’ Dein Gesicht, was willst Du?“ Und ein paar Strophen weiter „Tango, Du wütest, ich verstecke mich. Doch eines Tages erwischt Du mich“; um am Ende zu erklären, nein zu singen: „Tango, hier bin ich! Komm tanz mit mir.“ Solch Selbstbewusstsein musste sie lernen. Früher fühlte sie sich fremd in dieser Welt, kam nicht klar, weil alle anderen anders ticken. Heute weiß sie: „Alle ticken verschieden. Und das ist schön, wenn sich alle auf ihre Art einbringen.“

Petra Liesenfeld diskutiert gern, über Gott und die Welt, über Waldumbau oder Klimaschutz. Sie engagiert sich für das Gesundheitszentrum Baruth und vieles mehr. Quelle: Jutta Abromeit

Sie bringt sich an vielen Stellen in Baruth ein: Gehörte zum Frauennetzwerk, das sich für ein Gesundheitszentrum so stark machte, dass die Stadt die Idee aufgriff und nun mit einer eigens gegründeten gemeinnützigen GmbH realisiert. Oder die Naturpark-Idee, Waldumbau, Klimaschutz – zu allem hat sie eine Meinung und diskutiert darüber gern; auch um eigene Ansichten zu prüfen.

Das Baruther Frauennetzwerk machte sich seit zwei Jahren für das Projekt Gesundheitshaus stark, vorgestellt auf dem ersten Online-Bürgerdialog der Stadt. Quelle: Jutta Abromeit (Screenshot)

Hat sie keinen Termin, musiziert sie gern mit ihrem Mann, geht mit Freunden spazieren, liegt mit dem Kater auf dem Sofa oder liest ein Buch. Und irgendwann, wenn auch sie aus diesem Leben, das sie am liebsten in Klasdorf beenden will, gehen muss, was soll bleiben von ihrem Tun? „Das Gefühl, ich habe ein klitzekleines bisschen dazu beigetragen dass es schön ist, hier zu leben.“ Das bescheinigt ihr Ortsvorsteherin Roswitha Höntze schon jetzt: „Wir hatten drei Tage Festival ,Umrangiert’ im Dorfgemeinschaftshaus – die meisten fanden es toll und sagten ,mal andere Musik’.“

Und wie bei so vielem in Klasdorf „halfen viele schon beim Vorbereiten und manche haben alle mit beköstigt“, erzählt die Ortsvorsteherin; die, die an allem herumnörgelten, die gebe es immer, sagt Roswitha Höntze und erinnert sich gern dran, dass Petra Liesenfeld und ihr Mann die Dorftradition von Bublitzens aufgegriffen hatten: Am Heiligabend zum Weihnachtssingen auf das Straßen-Dreieck mitten im Dorf einzuladen.

Ein noch unerfüllter Traum: Musiker-Altersheim

Wen hätte Petra Liesenfeld gern eingeladen, auch wenn sie’s wohl kaum wagte? „Ella Fitzgerald“, die amerikanischen Jazz-Legende; von den lebenden Idolen wäre es Günter „Baby“ Sommer. „Vielleicht klappt’s mal. Aber ich bin glücklich, so wie mein Leben jetzt läuft.“ Einen Traum hat sie dennoch: „Ein Musiker-Altersheim, in dem mein Mann und ich mit anderen zusammen gut alt werden können.“

Von Jutta Abromeit