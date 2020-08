Klasdorf

Frohgemut setzen die Organisatoren der Konzerte im Bahnhof Klasdorf ihre im Juli neu initiierte Reihe fort: „Wir nennen sie ‚ Schönwetterkonzerte’, denn sie finden nur statt, wenn’s nicht regnet“, sagt Petra Liesenfeld über die weiteren nun anstehenden Termine. So einiges musste in den vergangenen Monaten abgesagt oder zumindest verschoben werden. Und ob im Herbst oder Winter wieder ein „normaleres“ Veranstaltungsprogramm denkbar wäre, muss sich erst noch zeigen. Deshalb wurde gemeinsam mit den sowieso für vergangenes Frühjahr beziehungsweise die zweite Jahreshälfte angefragten Musikern gesprochen, und so einige kommen also nun zu diesen „ Schönwetterkonzerten“. Und noch etwas konnte abgesprochen werden: „Für manche konnten wir gleich am Folgetag einen Ausfalltermin miteinplanen“, so Petra Liesenfeld. Sollte es also regnen, besteht tags darauf bei hoffentlich wieder besserem Wetter die Chance, das Konzert doch noch zu erleben.

Kammermusikalischer Auftakt

Den Anfang machen Violinistin Friederike Templin, Cellistin Susanne Busching-Brero und Gitarrist Michael Kornmacher am 30. August um 17 Uhr. Als Ensemble nennen sie sich Tricordanza, da steckt schon ein kleiner Hinweis drin, denn sie sind spezialisiert auf Tango-Variationen, die sie in kammermusikalischen Arrangements vorstellen. Aber nicht nur, denn auch Werke von Händel, Giuliani, Albéniz und Granados stehen auf ihrem Programm.

Der Musiker und Komponist Matthias Ehrig spielt am 6. September um 17 Uhr auf seinen Gitarren eigene Stücke. Diese bezeichnet er schon mal als „innere Folklore“, auch wenn er sich rein musikalisch gesehen von dem, was landläufig unter Folklore gepackt wird, sehr unterscheidet. „In ihr schwingt alles, was ich sehe, höre und fühle und was sich bis jetzt in meinem Leben zugetragen hat“, sagt er über seine Musik.

Offene Bühne diesmal mit bereits geplantem Programm

Die Corona-Situation bringt es mit sich, dass die für den 12. September angekündigte offene Bühne zum einen eine „Open-Air-Stage“ wird, zum anderen das um 18 Uhr startende Programm doch schon feststeht: Ein Flöte-Streich-Quartett spielt Mozart, die Jahnssisters singen, Jazz bieten Gechter und Axenkopf sowie Heidenblut und Gechter, Jazz und Tango kommt von LIZZ, Weltmusik und Swing von den Rentnern im Unruhestand und Letafou improvisieren vor Ort.

Um „Die Kunst des Küssens“ geht es bei dem Auftritt des Duos Scaramuccio am 19. September ab 16 Uhr. Sängerin Sylvia Tazberik und Gitarrist Michael Kornmacher haben dafür passende Kompositionen unter anderem von Chopin, Dowland, Schumann oder Purcell ausgesucht.

Für alle Konzerte gilt: Vorab anmelden via info@bahnhof-klasdorf.de, da die Plätze coronabedingt begrenzt sind. Für die Open-Air-Stage vorab anmelden via petra.liesenfeld@web.de. Das Café im Bahnhof ist an den Konzerttagen geöffnet.

Von Karen Grunow