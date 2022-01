Klasdorf: Weitere Spazierkonzerte geplant

Klasdorf

Corona macht erfinderisch. Gerade Kulturveranstalterinnen und -veranstalter in der Dahmeland-Fläming-Region haben in den vergangenen bald knapp zwei Jahren so einige neue pandemiekonforme Formate entwickelt, die definitiv das Potenzial haben, auch ohne durch Covid-19 bedingte Einschränkungen in der Zukunft beibehalten zu werden. Zum Beispiel die neue Reihe der Spazierkonzerte in Klasdorf, bei der Musikerinnen und Musiker an mehreren Stellen im Wald und im Ort aufspielen und das Publikum von einem Kurzkonzert zum nächsten wandelt.

Maxim Shagaev, Bajan, und Andrej Ur, Violine, beim 1. Klasdorfer Spazierkonzert im November 2021. Quelle: Petra Liesenfeld

Im November gab es das erste dieser Art mit Bajanspieler Maxim Shagaev und Geiger Andrej Ur. „Es hat prasselnd geregnet“, erinnert sich Organisatorin Petra Liesenfeld vom Verein „Jazz und mehr“. Groß war deshalb die Sorge, dass das miese Wetter eigentlich Interessierte abhalten könnte. Umso schöner die Überraschung, dass dann pünktlich um 15 Uhr doch so um die 40 wetterfest verpackte Spaziergehwillige am Startpunkt Bahnhof standen. Es wäre durchaus möglich gewesen, unter Einhaltung der zu der Zeit geltenden 3G-Regelungen ins Dorfgemeinschaftshaus umzuziehen, doch auf Petra Liesenfelds Frage, ob sie lieber Abenteuer im Regen oder Sitzkonzert im Trockenen wollen, entschieden sich die Teilnehmer klar für den Spaziergang. Und wurden nicht nur mit Csár­dás, Tango und russischen Kompositionen belohnt, sondern auch mit einem bald aufklarendem Himmel.

Blechbläserensemble beim nächsten Spazierkonzert

Nun sind zwei weitere Termine geplant. Die Route wird ähnlich, denn die ist eigens ausgetüftelt worden, damit die Musiker zwischen den kleinen Auftritten geschickt Abkürzungen durch den Wald finden können, um immer schon vor den Spaziergängern am nächsten Ort zu sein und diese dann dort bereits mit ihrer Musik begrüßen können.

Am 16. Januar wird das Collegium Canorum Berolinensis, bestehend aus Achim Rothe, Jan Gropper, Ralf Zickerick und Julian Gretschel, solcherart mehrfach aufspielen. Das Blechbläserensemble wird Werke aus fast allen Epochen der Musikgeschichte in nahezu ausnahmslos eigenen Arrangements vorstellen. Etwa 90 Minuten dauert so ein Spazierkonzert, der reine Fußweg beträgt dabei rund 30 Minuten, erzählt Petra Liesenfeld.

Tipp der Veranstalter: Eigene Tasse mitbringen

Für dieses um 15 Uhr am Bahnhof startende Spazierkonzert gilt die 2G-Regelung – geimpft oder genesen muss sein, wer mitwandern möchte. Und wer zwischendurch ein Heißgetränk eingeschenkt bekommen will, sollte ein passendes Trinkgefäß dabei haben, ist neben wetterfester Kleidung ein weiterer Hinweis der Veranstalter.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Tipp mit der eigenen Tasse gilt ebenso für den darauffolgenden Termin am 13. Februar, wenn die Saxofonisten Christina Unnerstall und Matthias Wacker alias Sax Two mit Swing- und Jazz-Standards sowie Interpretationen von Liedern der Comedian Harmonists, russischen Walzern, Tangos, Pophits und Opernstücken auftreten werden. „Wenn’s kalt wird, gehen wir weiter und landen dann wieder bei der Feuerschale am Bahnhof“, so heißt es in der Ankündigung für solche stimmungsvollen Spazierkonzerte.

„Sax Two“ kommen im Februar. Quelle: Promo

Beim ersten davon waren Petra Liesenfeld und ihr Mann Klaus Axenkopf, der die Betreuung und Begleitung der Musiker auf Abkürzungen durch den Wald übernimmt, sehr erfreut, auch viele unbekannte Gesichter unter den Mitspazierenden zu entdecken. Denn der von Katharina Schicke als Café und Feriendomizil betriebene Bahnhof Klasdorf lockt mit hochkarätig besetzten Konzerten seit Jahren ein treues Publikum. Umso schöner, wenn das neue Format weitere Neugierige anlocken kann.

Ein Sonnensegel für Open-Air-Veranstaltungen

Ansonsten geht die Planung des Vereins „Jazz und mehr“ natürlich weiter. Der Bahnhof bleibt Kulturort, auch wenn wegen Corona Veranstaltungen mit vielen Besuchern im Gebäude selbst derzeit nicht denkbar sind. Konzerte dort hatten eher intimen Charakter, denn groß ist der Raum nicht und gut besucht und kuschelig war es dann eigentlich immer.

Die Akteure des Vereins jedenfalls freuen sich sehr, dass durch Fördergelder von der Mittelbrandenburgischen Sparkasse und der Stadtstiftung Baruth ein großes Sonnensegel angeschafft werden kann, das auch bei Nieselwetter Open-Air-Veranstaltungen am Bahnhof problemlos möglich macht. Dass es auch draußen sehr nett ist, hat im vergangenen August das „umrangiert“-Festival mal wieder bewiesen – zehn ausverkaufte Konzerte in fünf Tagen, ein voller Erfolg.

Von Karen Grunow