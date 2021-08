Klausdorf

Geht es nach dem Willen der Gemeindevertreter von Am Mellensee, dann treten sie lieber gestern als morgen dem Rufbus-Angebot von Trebbin bei. Denn ohne Auto aus Gadsdorf oder Sperenberg in die Hauptstadt zu kommen, ist nicht so einfach und hin und zurück fast mehr als ein Tagesausflug: Zuerst mit dem Bus nach Zossen, von dort nach Ludwigsfelde oder mit dem Zug nach Rangsdorf und von dort weiter Richtung Berlin; Retour dasselbe.

Da wäre ein Rufbus sehr hilfreich. Einstimmig beschlossen die Gemeindevertreter, dieses in anderen ländlichen Regionen bereits erfolgreiche System auch für Am Mellensee einzurichten, in Kooperation zum bereits bestehenden Rufbus der Stadt Trebbin. Auch beim nordöstlichen Nachbarn, der Stadt Zossen, gibt es Überlegungen, diesen Verbund um das Stadtgebiet zu erweitern, die Ortsteile sind verkehrsmäßig bis zur Fertigstellung der Dresdener Bahn ebenso noch von vielen ÖPNV-Verbindungen abgeschnitten.

Rufbus-Geld ab 2022 im Etat eingeplant

Für Maik Tscherwinka (UWG), den Gemeinderatsvorsitzenden Am Mellensee, ist der jetzige Beschluss ein erster Schritt: „Unser finanzieller Rufbus-Anteil von 120.000 Euro wird in unseren Doppelhaushalt ab 2022/23 eingeplant.“ Die große Hoffnung der Orte rund um den Mellensee ist nun, dass der Kreistag diesem Ansinnen folgt und dann auch genügend Leute diesen Rufbus nutzen. „Nur dann haben wir die Chance, dass daraus ständige Linien werden, das alles muss sich ja auch rechnen.“

Tscherwinka sagt, es muss ja nicht den ganzen Tag über Linienverkehr wenigstens nach Ludwigsfelde geben. „Wenn es allein morgens und nachmittags zu den Stoßzeiten klappt, wäre uns schon sehr geholfen.“

Ticketpreis nach Tarif plus ein Euro

Wie das vor elf Jahren gestartete Rufbussystem der VTF auch für die Gemeinde Am Mellensee funktionieren kann, das hatte Dirk Müller, der Bereichsleiter Verkehrsplanung bei der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF), dem Gemeinderat vorgestellt. In dem 410 Quadratkilometer großen Rufbus-Gebiet Trebbin-Am Mellensee-Zossen würden vier Busse eingesetzt, jedes Ticket würde den Tarif plus einen Euro Komfortaufschlag kosten.

Von Jutta Abromeit