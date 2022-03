Klausdorf

Seit Wochen rauchen die Köpfe des Organisationsteams des Clausdorfer Karneval Verein 1984 (CKV), denn die Narren wollen etwas Neues wagen und in diesem Jahr Sommerkarneval feiern. Sonne, Strand und kühle Getränke werden ein noch nie da gewesenes Karnevalsgefühl entfachen lassen, verspricht Stefan Lüth vom CKV.

Großes Fest auf der Festwiese Klausdorf geplant

Am 11. Juni ist es soweit. Mit einem großen Fest und einem bunten Programm soll auf der Festwiese Klausdorf gefeiert werden. Das Programm startet um 19.30 Uhr, Einlass wird ab 18 Uhr sein. Die erste Runde des Kartenvorverkaufs startet am Sonntag, 3. April, von 10 bis 15 Uhr. Weitere Vorverkaufstermine sind am 6. April von 16 bis 20 Uhr und am 9. April von 10 bis 15 Uhr. Der Kartenvorverkauf findet in der Turnhalle Klausdorf statt.

Weitere Informationen unter https://ckv-klausdorf.de

