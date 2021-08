Klausdorf

Zunächst soll es am frühen Sonntagmorgen in der Bahnhofstraße in Klausdorf zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen gekommen sein. Eine 28-Jährige Frau, die eine Veranstaltung mit einer der beiden Kontrahentinnen besucht hatte, konnte den Streit zunächst schlichten. Später soll die andere Frau der 28-Jährigen unvermittelt in den Bauch getreten haben.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.

Von MAZonline