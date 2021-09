Klausdorf

„Ohne Kerosin Nach Berlin“ (OKNB) – etwa 40 Radfahrer dieser Teilbewegung von Fridays for Future durchquerten am Montag und Dienstag Teltow-Fläming auf ihrem Weg nach Berlin. Gestartet ist die Südwesttour in Karlsruhe (Baden-Württemberg). Mitten im Bundestagswahlkampf wollen sie so ihre Forderungen für eine klimagerechte Welt in die deutsche Öffentlichkeit tragen. In der Nacht von Montag zu Dienstag übernachteten die jungen Leute auf der Festwiese in Klausdorf.

Auf sechs Routen mit etwa 4000 Kilometern Gesamtlänge fahren die Klimaaktivisten in die Hauptstadt. Organisiert wird die Tour von Students for Future.

Zur Galerie „Ohne Kerosin nach Berlin“ - die 40 Radfahrer der Südwest-Tour dieses Teilprojekts von Fridays for Future übernachteten zum Dienstag auf der Festwiese von Klausdorf (Am Mellensee) und starteten via Telz/Erkner Richtung Mönchswinkel. Am Mittwoch geht es nach einer Kundgebung am Tesla-Werk Grünheide zum Zielort Berlin.

Im strahlenden Morgen-Sonnenschein erzählt Vera Sons, gemeinsam mit Rahel Meier Pressesprecherin der Südwest-Tour: „Wir sind am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gestartet. Und bis auf eine junge Frau, die sowieso nur einen Teil mitfahren wollte, haben bisher alle durchgehalten, auch die drei kompletten Regentage in Thüringen.“

OKNB hatte im vergangenen Jahr Premiere

OKNB gibt es zum zweiten Mal, die Premiere startete zwischen den Corona-Pausen im vergangenen Jahr. Insgesamt sind seit 20. August mehr als 400 Studierende aus mehr als 100 Orten quer durch die Bundesrepublik für eine aktive Klimapolitik unterwegs.

Mit Fahnen und lautstark machen die Studenten überall auf ihren Touren vom Fahrrad aus auf ihren Protest aufmerksam.

Die 20-jährige Sam Retzsch ist zum ersten Mal dabei, die Würzburgerin stieg in Erfurt mit ein. Das lange Radfahren macht ihr nichts aus: „Ich fahre auch sonst recht viel Rad. Aber jetzt ist mir der Protest gegen die Klimakrise wichtig.“ Und außerdem freue sie sich über das Gemeinschaftsgefühl auf dieser Tour, so die Geografie-Studentin: „Es ist toll, mit Gleichgesinnten auf das aufmerksam zu machen, was eine ganze Bewegung will.“

Ohne Corona hätte OKNB wohl mehr Teilnehmer

Während die anderen nach dem gemeinsamen Frühstück in der Morgensonne am Ufer des Mellensees die Zelte abbauen und auf ihren Fahrrädern festzurren, erzählt Rahel Meier, dass sie diese Form, auf ihre Klima-Forderungen aufmerksam zu machen, auch ohne Corona gewählt hätten. „Mit Corona ist es für uns sogar noch schwieriger. Denn auch wir haben mit einer begrenzten Teilnehmerzahl und Abstandsregeln an Toiletten oder Gemeinschaftszelten Auflagen zu erfüllen.“ „Ohne Corona“, da sind sie und Vera Sons sich einig, „hätten wir noch mehr Teilnehmer“.

Großes Eincremen vor dem Start in einen herrlichen September-Sonnen-Radel-Tag. Quelle: Jutta Abromeit

Inwzischen stehen vier Polizeifahrzeuge vor der Festwiese. Polizeihauptmeister Ulrich Schünemann erklärt: „Zwei Fahrzeuge fahren voraus, um Kreuzungen frei zu halten, und jeweils ein Fahrzeug fährt vor und eines nach den Demonstranten.“

Polizisten begleiten die Radler von Klausdorf über Zossen, Telz und Mittenwalde nach Wernsdorf; „dort übernehmen die Kollegen der Polizeidirektion Ost den Demonstrationszug „und begleiten die Radfahrer über Neuzittau nach Berlin“, so Schünemann.

OKNB-Tour führt am Tesla-Werk vorbei

Während eine ganze Gruppe noch vor einem der mobilen Klo-Häuschen wartet, sammeln sich die ersten, die Ordner mit leuchtend grünen Warnwesten, viele mit Fahnen am Rad. Und Vera Sons erklärt: „Heute fahren wir bis Wernsdorf und von dort am Mittwoch weiter bis Mönchswinkel östlich vom Tesla-Werk.“

Dort soll es am Mittwochmorgen eine Kundgebung geben. Rahel Meier erklärt: „Wir sehen schon, dass E-Mobilität ein Teil der Verkehrslösung sein kann. Aber nicht alle Verbrenner dürfen von E-Autos ersetzt werden, da muss es noch andere Wege geben.“ Vorbei am Tesla-Werk, „wo beim Bau und bei der Genehmigung ja nicht alles optimal gelaufen ist“, wie Meier meint, gehe es dann zur Hauptstadt weiter.

Finale bei Fridays-for-Future-Demo am Freitag in Berlin

Großes Finale soll die Demo in Berlin am Freitag gemeinsam mit Fridays for Future werden. Dann schließen sich die Radler aller sechs Touren dem Klimacamp vor dem Bundestag an.

In der Pressemitteilung der radelnden Klima-Aktivisten heißt es unter anderem: „Der Klimaprotest lebt. Wir fordern eine friedliche und gemeinsame Gesellschaftsrevolution. Diese muss grundlegend, demokratisch und sozialökologisch gestaltet werden, jetzt!“

Maren Solmecke, Pressesprecherin der Aktion, ruft „alle Menschen auf, sich dieser Aktion und unserem Klimaprotest anzuschließen! Jeder und jede kann mit uns gemeinsam oder einer selbst organisierten OKNB-Tiny-Tour eine wichtige Stimme des Klimaprotests sein.“ Die Aktivisten strebten Diskussionen rund um die Klimakrise mit allen Teilen der Bevölkerung an, sagt Rahel Meier.

Einer der Tourteilnehmer hat immer Fahrdienst

Inzwischen hat Daniel Frühauf die letzten Tüten und Flaschen vom Festplatz Klausdorf geräumt. Er hat am Dienstag Fahrdienst und fährt das Versorgungsauto zur Schleuse Wernsdorf. Dort kommt die Südwest-Gruppe von OKNB mittags viel früher als gedacht an und genießt den Rest des Tages zwischen Wald und Wasser.

Wer die gesamten Touren von Ohne Kerosin nach Berlin einsehen möchte, kann sich unter www.klimabaender.de/oknb informieren, auch über Aktionen längs der Routen.

Von Jutta Abromeit