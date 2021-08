Klausdorf

Ein Ehepaar in Klausdorf bemerkte am Samstag einen etwa 30-jährigen Mann, welcher vor ihrem Grundstück seine circa 7- bis 9-jährige Tochter lautstark anschrie. Der 69-jährige Ehemann sprach den Mann daraufhin an. Dieser betrat das Grundstück und schlug auf den Ehemann ein, wodurch dieser Nasen- und Jochbeinverletzungen erlitt.

Von MAZonline