Klausdorf

Tausende Kraniche starteten am Mittwoch Mittag am Mellensee – die als Friedenssymbol geltenden Origami-Vögel traten eine Reise gen Osten an. Seit vergangenem Jahr waren sie in Sperenberg und Wünsdorf, in Dabendorf und Ludwigsfelde von Hortkindern und Schülern sowie von Anita Sundermann in Dabendorf, von Hannelore Billig und Marianne Neumann in Ludwigsfelde aus buntem Papier gefaltet worden. Sie alle hatten aus der MAZ vom Kraniche-falten zum 75. Jahrestag des Atombomben-Abwurfs erfahren.

Sie initiierte das Kranich-falten zum 75. Jahrestag des Atombomben-Abwurfs auf Hiroshima und Nagasaki hier in der Region: Gemeindevertreterin Judith Kruppa (Linke); hier präsentiert sie ihre lyrisch verfassten Gedanken zu der Friedensaktion. Quelle: Jutta Abromeit

Nun, wegen Corona ein Jahr später, übergaben sie ihre Werke auf der Festwiese von Klausdorf an Jacqueline Eckardt, die Kinderbeauftragte der Stadt Frankfurt/Oder. Hier liegen bereits mehr als 120.000 Papiervögel, um zur vielleicht längsten Kranich-Kette der Welt zusammen gefügt zu werden. Nun kamen weitere 5380 gefaltete Kranichen dazu dank Judith Kruppa (Linke), der Gemeindevertreterin in Am Mellensee. Sie hatte das Vogel-Falten in der Region vergangenes Jahr gestartet. Sie hatte von Eckardts Aufruf erfahren und dafür gesorgt, dass auch die Gemeinde Am Mellensee Mitglied der weltweiten Bewegung Mayors For Peace wurde. Am Mittwoch empfing Kruppa alle Origami-Mitstreiter mit lyrisch verfassten Gedanken.

Die Dabendorfer Schülerin Maxi Venzke war mit dem Fahrrad zur Übergabe gekommen und brachte noch einmal 80 Papiervögel mit. Auch diese treten nun zuerst die Reise nach Frankfurt/Oder an. Wird die Kette nach der Aktion am 6. August abgenommen, soll der Großteil der Vogelschar als Erinnerung die Frankfurter Friedenskirche schmücken. „Und einen kleinen Teil geben wir auch nach Hiroshima ins dortige Friedenszentrum“, sagte Eckardt. Derzeit versuchten die Frankfurter, für die Videoübertragung am 6. August auch den Bürgermeister von Hiroshima in die Leitung zu bekommen. Wer Interesse an der Veranstaltung habe, der könne sie live auf der Facebook-Seite „Frankfurt/Oder macht Frieden“ verfolgen.

Auch Anita Sundermann hatte aus der MAZ vom Kranich-falten erfahren und sich beteiligt. Hier präsentiert einen Großteil des Ergebnisses von allen: 5380 Kraniche. Quelle: Jutta Abromeit

Alle gefalteten Papiervögel sollen eine Kette werden, „immer 33 ergeben einen Meter“, erklärte die Kinderbeauftragte. Und wunderte sich, wie eines ihrer Entfernungsbeispiele sich verselbstständigte: „Die Kette könnte vielleicht bis Prenzlau reichen“, habe sie gesagt; jedoch sei es unmöglich und nicht erlaubt, sie an Bundesstraßen anzubringen. „Wir spannen die Kranich-Kette am Oder-Neiße-Radweg, an dieser in Europa so wichtigen Grenze“, erklärte sie.

Und sie erzählte, wie es überhaupt zu dieser Kranich-Aktion gekommen war: Als Kinderbeauftragte war sie zu einem Fachaustausch in Japan. Dort bei einer Gastfamilie habe eine junge Grundschullehrerin ihr das Kranich-Falten gezeigt und die Geschichte von Sadako Sasaki erzählt, dem Mädchen, das den Atombomben-Abwurf in Hiroshima als Zweieinhalbjährige überlebte, 1955 an Leukämie erkrankte und begann, diese Papiervögel zu falten: In Japan heißt es, wer 1000 Origami-Kraniche schafft, habe bei den Göttern einen Wunsch frei. Sadako Sasaki schaffte es nicht, doch seither gilt der Kranich in Japan als Friedensvogel.

Mehr als 160 Meter Kranich-Kette aus dem Kreis Teltow-Fläming

Gespannt hörten die Wünsdorfer Hortkinder Pauline, Luisa, Yomla, Fin, Leonie und Toni zu, was die Kinderbeauftragte noch erzählte: „Als ich aus Japan zurück kam, waren meine beiden Töchter so bewegt, dass sie sagten: ,Diese Botschaft musst du verbreiten.’“ Und weil ihr aufgefallen war, dass das Thema Frieden gar nicht mehr groß vorkommt im Schulalltag, nahm sie das Jubiläum des Atombomben-Abwurfs zum Anlass, das zu ändern, sagte Eckardt. Jetzt kämen viele Kraniche aus ganz Deutschland bei ihr an. Den in Klausdorf Versammelten sagte sie: „Und ihr seid ein Teil davon. Mit euren 5380 Kranichen tragt ihr mehr als 160 Meter zu der Kette bei.“

Von Jutta Abromeit