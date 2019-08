Klausdorf

Ein kulturelles Bonbon in Gestalt eines Wandertheaters mit dem Stück „Das große Welttheater“ des spanischen Dichters Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) in der Übersetzung Eichendorffs wurde Donnerstagnacht vor der malerischen Kulisse des Mellensees in Klausdorf gereicht.

Auf der Klausdorfer Fest...