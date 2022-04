Klein Ziescht

Ob Veranstalter oder Stammgäste – die Freude über das erste komplette Autocross-Rennwochenende seit drei Jahren wieder stand in Klein Ziescht allen ins Gesicht geschrieben. Dabei war den Vereinschefs vom MC Baruther Urstromtal noch bis Mitte März nicht klar, ob es nach den Corona-Einschränkungen jetzt tatsächlich wieder offizielle Wettkämpfe mit Zuschauern geben kann. „In den vergangenen zwei Jahren konnten wir nur mal ein paar Trainingsläufe starten“, sagte Vereinsvorsitzender Kevin Ternick.

Nun war das Dröhnen der Motoren von Buggys und Autocrossern am Samstag und Sonntag bis ins Museumsdorf Glashütte zu hören. In fünf Fahrzeugklassen ging es erstmals wieder fast planmäßig in eine Saison. Der 2. Vereinsvorsitzende Jörg Böger erklärte: „Am Samstag startet jeder zu drei Läufen, am Sonntag folgen dann zwei Läufe und nachmittags ist Siegerehrung.“

Viele Vereinsmitglieder im MC Baruth fahren selbst

Auch Böger ist Fahrer, „wie eigentlich alle im Verein“, wie er sagt. Doch sein Ford Mondeo, mit dem er in der Klasse Allrad startet, „will nicht mehr“. Zweimal hatte sein Auto die sechs Runden über den rund 500 Meter langen Parcours schon hinter sich. „Weiß nicht, ob ich ihn wieder flott kriege“, sagte der Berufskraftfahrer Böger nachdenklich.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie bei allen Autocrossern – ob Jugendlicher zwischen 14 und 18 Jahren oder alter Hase – bestehen die teils mächtig lädierten Fahrzeuge nur aus dem Allernötigsten: aus Fahrzeuggestell, Motor und einer mit Überrollbügeln verstärkten Karosse. Alles andere ist ausgebaut.

Einer der Starter in der Jugendklasse war in Klein Ziescht der 16 Jahre alte Tim Köppen; er fährt seit zwei Jahren selbst Rennen. Quelle: Jutta Abromeit

Mit dem Helm unterm Arm stand der 16 Jahre alten Tim Köppen am froschgrünen Auto mit der Startnummer 77. Der Cottbuser fährt seit zwei Jahren Rennen. „Wir waren mal als Familie hier“, erzählt der Zehntklässler, seitdem wollte er selbst starten. Um ihn herum sammelte sich eine Schar Knirpse, noch zu jung, um selbst zu starten. Geduldig ließ Tim Köppen sie einsteigen und erklärte, was die Jungs wissen wollen. Seine Mutter schmunzelte: „So hat’s ja bei ihm auch angefangen.“

Klein Ziescht: „Zählmäuse“ behalten den Überblick

Diana Köppen ist nicht nur Zuschauerin oder Betreuerin – sie gehört zu den „Zählmäusen“ , wie die Männer sagen: Mit Sylvia Schäffner saß in einer Kanzel überm Zielbereich. Dort behalten sie den Überblick, wer wie viele Runden hinter sich hat. „Bis zehn Fahrer pro Feld geht’s, dann wird’s schwierig. Deshalb teilen wir die Starterfelder, wenn es mehr als zehn Fahrer in einer Klasse sind“, sagte Köppen.

Sie müssen in der Kanzel über Renngeschehen den Überblick behalten – die „Zählmäuse“, die Frauen, die akribisch jede gefahrene Runde registrieren: Sylvia Schäffner (l.) und Diana Köppen. Quelle: Jutta Abromeit

So ähnlich wie ihr Sohn war auch Vereinschef Ternick aus Lübben zum Autocross gekommen: „Ich hab irgendwo mal ein Plakat vom MC Baruth gesehen, war hier und hab Feuer gefangen“, erzählte der 42-jährige Maurer. In dem 1979 von Motocross-Mann Stefan Köhler gegründeten Verein gibt es inzwischen nur noch ganz wenige Mitglieder aus der Anfangszeit.

Vize-Vereinschef Jörg Böger versucht in Klein Ziescht fieberhaft, seinen Ford Mondeo wieder flott zu kriegen. Quelle: Jutta Abromeit

Auch beim Organisieren eines Rennwochenendes mit all den Aufgaben vom Anmelden bei Stadt und Behörden, über Gastronomie oder Rennarzt wird gewechselt. Erstmals ist Tobias Strauß aus Celle (Niedersachsen) in Baruth Sprecher in der weißen Box am Zielstrich, „bis voriges Jahr bin ich noch selbst gefahren“.

Eines haben Veranstalter, Fahrer – zu denen im MC Baruth auch zwei Frauen gehören –, und hunderte Zuschauer gemeinsam: die Begeisterung für schnelles Fahren. Jetzt folgen im Urstromtal in der Saison 2022 noch die Renn-Wochenenden 11./12. Juni und 10./11. September.

Weil nicht nur die Zuschauer teils wenig sahen, sondern auch die Fahrer wegen der langen Trockenheit am Wochenende zum Teil „blind“ in großen Staubwolken unterwegs waren, ließ der MC Baruth den Parcours mehrfach befeuchten. Quelle: Jutta Abromeit

Von Vize-Vereinschef Jörg Böger kam am Ende des MAZ-Gesprächs in einer Rennpause noch dieser Satz: „Das Auto kommt aber erst nach meiner Frau!“ Die hatte am Samstag eine wichtige Funktion: Beim Aufstellen der Fahrzeuge stand Michaela Böger vor den Fahrern in ihren dröhnenden Kisten, wies jedem seine Startposition zu, bevor sie fünf Sekunden vorm Anfahren die Sandbahn verließ.

Von Jutta Abromeit