Dennewitz

Im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde Niedergörsdorf damit begonnen, ihre Kinder und Jugendlichen stärker an der Entwicklung ihrer Ortsteile zu beteiligen. Die Coronapandemie brachte jedoch viele Pläne durcheinander. Am Ende konnten im Herbst aber die Wünsche im Sozialausschuss präsentiert werden. Inzwischen werden die ersten davon auch schon umgesetzt. So wie in Dennewitz. Dort soll am kommenden Samstag die neue Leseecke eingeweiht werden.

Sie stand bei der Jugend im Ort ganz oben auf der Liste, berichtet Ortsvorsteher Lothar Schlanke. „Die Kinder hatten sich das gewünscht. Es gibt ja noch die Fahrbibliothek, aber die kommt wohl immer zu der Zeit, wo sie nicht zu Hause sind.“ Nun sollen sie ihre eigene kleine Bibliothek bekommen. Das Prinzip ist einfach: Wer ein Buch ausgelesen hat, kann es dort hinbringen und es einfach gegen ein anderes aus dem Regal tauschen.

Jugend freut sich über die schnelle Umsetzung

Die Grundlage für die neue Leseecke schaffte Lothar Schlanke am Freitagnachmittag gemeinsam mit Anna und Luisa Krause. Die Zwillinge (14) gehören zu denjenigen, die sich die Leseecke damals bei der Befragung gewünscht hatten. „Ich habe sowas schon öfter in anderen Orten gesehen und fand das immer cool“, erzählt Luisa Krause. Schwester Anna freut sich außerdem darüber, dass die Wünsche der Kinder und Jugendlichen in den Ortsteilen ernst genommen werden. „Zu dem Treffen sind damals echt viele erschienen. Dass jetzt eine Idee umgesetzt wird, freut uns definitiv“, so die Schülerin.

Das Fundament für die neue Leseecke ist jetzt fertig. In der kommenden Woche soll sie dann aufgestellt werden – die Telefonzelle. Wie Lothar Schlanke berichtet, habe die Firma SIK-Holz den Dennewitzern solch eine alte und wieder aufbereitete Telefonzelle gespendet. Im Rahmen eines Projektes haben Azubis des Spielplatzbauers aus Langenlipsdorf diese außerdem schon mit den passenden Regalfächern ausgestattet. Der Standort für die neue Mini-Bibliothek befindet sich in der Dorfmitte, direkt am Museum neben dem Bushäuschen. Dort habe in früheren Jahren tatsächlich einmal eine Telefonzelle gestanden, erinnert sich Lothar Schlanke.

Dorfmuseum besteht seit 25 Jahren

Neben der Einweihung der neuen Leseecke stehen am kommenden Samstag aber noch weitere Programmpunkte auf der Liste. So soll auch in diesem Jahr wieder an die Schlacht bei Dennewitz am 6. September 1813 erinnert werden. Zudem wurde am selben Tag und im Jahr 1996 das Dennewitzer Dorfmuseum eröffnet. Auch dort steht in diesem Jahr ein Jubiläum an. „Nach nunmehr 25 Jahren hat sich die Ausstellung dank Hans-Michael Hillebrand, dem Schöpfer aller lebensgroßen Figuren von Napoleon bist zum kleinen Trommlerjungen Marcel, weiterentwickelt“, klärt die ehemalige Initiatorin des Dorfmuseums, Martina Schlanke, auf. Aus diesem Anlass und weil das zweite Jahr in Folge schon kein Dorffest stattfinden kann, wird es am 4. September einen kleinen festlichen Rahmen geben.

Dazu wird das Dorfmuseum in der Zeit von 14 bis 18 Uhr für Führungen unter Leitung von Hans-Michael Hillebrand geöffnet sein. Zum Abschluss des Gedenknachmittags wird um 18 Uhr außerdem ein Kranz zum Gedenken an die Gefallenen der Schlacht bei Dennewitz niedergelegt. Für Interessierte hat das Dorfmuseum ebenfalls am Sonntag in der Zeit von 12 bis 16 Uhr geöffnet.

Von Isabelle Richter