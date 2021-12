Kliestow: Mann will mit Motorroller flüchten

Kliestow

Der 31-jährige Fahrer eines Motorrollers versuchte am Dienstagabend in der Alten Luckenwalder Straße in Kliestow, sich einer Kontrolle zu entziehen und wich daher auf Feldwege aus. Als er auf einen Beamten zu fuhr, konnte dieser ausweichen und den Mann dabei vom Roller ziehen und festhalten. Wie sich herausstellte, war der Rollerfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln. Das Kennzeichen war entwendet und gehörte nicht zu diesem Roller. Das Zweirad wurde unsachgemäß gestartet und dazu auch noch unbefugt benutzt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Motorroller sichergestellt. Gegen den 31-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren wegen Eigentums- und Verkehrsdelikten eingeleitet.

Von MAZonline