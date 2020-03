Kloster Zinna

Am Dienstag drangen Unbekannte über einen Balkon im Erdgeschoss in eine Pension in Kloster Zinna ein. Sie zerschlugen ein Fenster und entwendeten einen Laptop. Anschließend brachen die Täter die Zimmertür von innen auf und durchsuchten ein weiteres Zimmer. Auch dort wurden sie fündig und entwendeten zwei Laptops. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Von MAZonline