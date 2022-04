Kloster Zinna

Das Hauptdach über dem großen Schiff der Marienkirche in Kloster Zinna misst mehr als 1.000 Quadratmeter. Der Großteil, nämlich 1.200 Quadratmeter, ist lange schon undicht. Auch wenn es sich nur um ein Sechstel der Fläche eines Fußballfeldes nach Fifa-Norm handelt, ist die Herausforderung, das Dach wieder dicht zu bekommen, sportlich. Voraussichtlich bis zum Herbst werden Dachdecker, Zimmerer und Maurer damit beschäftigt sein.

Bauberatung in Kloster Zinna

Am Mittwoch trafen sie sich zur Bauberatung. Neben den Vertretern der beauftragten, durchweg regionalen Firmen, waren auch Jonas Fritz vom federführenden Architekturbüro Axel Seemann und Jan Schwerdtfeger vom kirchlichen Verwaltungsamt mit dabei. Weitere Gesprächspartner waren Ingo Richter, Chef des Nabu-Regionalverbandes, sowie Ingrid Rosenzweig, die als Vertreterin der Kirchgemeinde am besten mit der Historie des Bauwerks und seiner etappenweisen Sanierung vertraut ist.

Damit die rund zwei Drittel der alten Biberschwänze wiederverwendet werden können, müssen sie kontrolliert und vom alten Mörtel befreit werden. Quelle: Uwe Klemens

Begonnen hat die nun kurz vor dem Ende stehende Sanierung 2012. In insgesamt sieben Bauabschnitten wurde in dieser Zeit vor allem im Inneren der Kirche viel getan. Das Hauptdach galt lange als nicht sanierungsbedürftig. Nur in den Randbereichen, über der halbrunden Apsis, am Turm und an den Dachreitern wurde Hand angelegt.

Wannen sollten weiteren Schaden verhindern

Erst während der siebten, also letzten Bauphase wurde deutlich, dass auch das Hauptdach gemacht werden muss, um Schäden an den darunter liegenden, gerade frisch sanierten Gebäudeteilen zu verhindern. „Zuletzt war es so schlimm, dass die Bauleute sogar Bade- und kleinere Plastikwannen unters Dach geschleppt haben, damit die Gipsgewölbe keine Flecken bekommen“, beschreibt Rosenzweig die Dringlichkeit.

Da die ursprüngliche Förderung durch Bündelung von Mitteln verschiedener Stiftungen, Land und Kirche bereits ausgelaufen war, wurde nun Geld aus dem PMO-Programm – also aus dem Altvermögen der früheren SED – beantragt und genehmigt. „Kalkuliert haben wir 550.000 Euro, die nun zu 100 Prozent gefördert werden“, freut sich Schwerdtfeger. Offiziell ist die Dachsanierung damit eine eigenständige Baumaßnahme, auch wenn Baustellen-intern oftmals vom achten Bauabschnitt die Rede ist.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die baulichen Herausforderungen sind groß. Oberste Prämisse des Denkmalschutzes ist, soviel Originalsubstanz wie möglich zu erhalten. Unser Ansatz ist, dass wir zwei Drittel der Dachsteine wiederverwenden, die wir dann im Mix mit den nachgefertigten Biberschwänzen so verteilen, dass das Dach zwar neu ist, aber alt aussieht“, erläutert der Fachmann.

Von Sizilien nach Kloster Zinna

Die neuen Ziegel kommen nun aus Sizilien, da es Deutschland keine Firma gibt, die Biberschwänze in der passenden Größe und im richtigen Farbton liefern kann.

Die zweite Herausforderung ist die zu DDR-Zeiten erfolgte Behandlung des Dachstuhls mit krebserregenden Holzschutzmitteln. Vor dem Beginn der Arbeiten am Gebälk müssen deshalb der zum Teil Jahrhunderte alte Schutt komplett entfernt und die dazwischen liegenden Hohlräume und die Gewölbedecken abgesaugt werden. Die Zimmermannsarbeiten im Anschluss dürfen nur mit Schutzanzügen und Feinstaubmasken erfolgen.

Lesen Sie auch Nabu-Plakette Lebensraum Kirche für die Kirche in Werder.

Von Anfang an wurde auch Ingo Richter in das Projekt mit einbezogen. Der Nabu-Mann kümmert sich seit Jahren um den Schutz der hier lebenden Fledermäuse und Eulen. Am Ende der Baumaßnahme soll es nun zwei Nistkästen für die geschützte Greifvogelart sowie acht weitere Fledermaus-Kästen und die dazugehörigen Einfluglöcher geben. Damit sie an den optimalen Standorten eingebaut werden, wird Fritz die Gebäudesanierung bis zur Fertigstellung begleiten.

Von Uwe Klemens