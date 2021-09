Kloster Zinna

Kirchliche Festtage und Rituale spielen im christlichen Glauben eine wichtige Rolle. Die Konfirmation ist Fest und Ritual zugleich. Als Jugendliche bekommen die jungen Christen einen Konfirmationsspruch mit auf den Weg, der sie ein Leben lang begleitet.

Ein runder Jahrestag muss es nicht sein

Wenn sich die „Konfis“ von einst dann 50, 60 oder 70 Jahre beim Fest der Goldenen, Eisernen oder Diamantenen Konfirmation wiedersehen, können sie sich darüber austauschen, welche Rolle ihr Christsein im Laufe ihres Lebens tatsächlich gespielt hat. Ein solches Fest, zu dem alle ehemaligen Konfirmanden bis zum Jahrgang 1970/71 und davor eingeladen sind, findet am 26. September um 14 Uhr in der Zinnaer Klosterkirche statt.

„Um als Jubilar daran teilzunehmen, muss es kein runder Jahrestag sein, denn manche sind bei ihrem runden Jubiläum verhindert, und in Kloster Zinna veranstalten wir die Jubiläumsveranstaltung sowieso nur alle zwei Jahre“, sagt Pfarrer Tobias Kampf, dessen eigene Konfirmation gerade mal 36 Jahre zurückliegt.

Wie viele Ehemalige es an diesem Tag sein könnten, wissen weder er noch seine Mitarbeiterin Ingrid Rosenzweig. Denn die Einzugsgebiete der Kirchen und Kirchgemeinden wechselten mehrfach. Neben Kloster Zinna könnten deshalb auch die Jubilare aus Grüna, Werder und Neuhof mit dabei sein.

Die Konfirmanden-Urkunden von früher werden ein Leben lang aufbewahrt. Quelle: Uwe Klemens

Da es zur Zeremonie eines Konfirmationsjubiläums gehört, dass der Bibelspruch von damals noch einmal verlesen wird, aber nicht jeder Jubilar noch den genauen Wortlaut kennt, bitten Kampf und Rosenzweig um Voranmeldung bis zum 19. September, damit die entsprechenden Textpassagen herausgesucht werden können. Nach dem feierlichen Abendmahlsgottesdienst geht es ins benachbarte Weber-Museum, wo es ausreichend Gelegenheit zum Plaudern geben wird.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen mit lauter Güte“, zitiert Brigitte Thomas den Bibelvers, den sie bei ihrer Konfirmation 1957 mit auf den Weg bekam. „Jugendweihe gab es zu meiner Zeit noch nicht, und für uns jungen Leute war es einfach normal, dass wir, wie die Älteren, in die Kirche gingen“, blickt die 79-Jährige zurück. „Auch gefeiert wurde damals anders als es heute üblich ist. Jeder blieb an seinem Tag bei seiner Familie, und statt der heute üblichen Geldgeschenke gab es behäkelte Taschentücher und eine Strumpftasche“, erzählt die Klosteranerin, die damals noch Mahn hieß. Damit, dass sich ihre beiden Töchter später anders entschieden und auch ihre Enkel keine Christen wurden, hat sich Brigitte Thomas inzwischen arrangiert.

Alles in feierlichem Schwarz

Auch ihre gleichaltrige Freundin Karla Wendt kann sich noch gut an den Tag ihrer Konfirmation erinnern. „Wenn ich mir heute das Bild von damals anschaue und sehe, wie wir alle komplett in Schwarz gekleidet waren, muss ich eher an eine Beerdigung als an eine Konfirmation denken. Aber es sollte eben alles ganz feierlich sein, und das Schwarz gehörte damals einfach dazu“, blickt sie zurück.

Lesen Sie auch Luckenwalde: Konfirmation in der Jakobikirche

Auch Ingrid Rosenzweig muss schmunzeln, wenn sie die alten Bilder anschaut. „Wir waren die Generation, in der nicht alles mehr so streng war, und einige der Mädchen trugen zur Konfirmation sogar Minirock“, erinnert sich die 69-Jährige. Auch die obligatorischen Konfirmandenstunden, bei denen Bibelverse auswendig gelernt und über das Christsein gesprochen wurde, waren zu ihrer Zeit wesentlich lockerer.

Anmeldungen bitte bis zum 19.9. unter Tel. (03372) 44 24 880 oder per E-Mail an buero@kircheklosterzinna.de

Von Uwe Klemens