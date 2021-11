Kloster Zinna

Wer die Innenräume des früheren, heute als Museum genutzten Zisterzienser-Klosters in Kloster Zinna in ihrem ursprünglichen Zustand sehen will, hat dazu an diesem Wochenende die letzte Chance. Am Sonntag um 11 Uhr werden Besucher zum letzten Mal vor Beginn der seit langem geplanten, umfangreichen Sanierung des Hauses durch die inzwischen komplett leergeräumten Räume geführt. „Spätestens ab 1. Dezember wird dann im Haus gerackert“, blickt Museumsleiter Norbert Jannek auf die seit langem ersehnte, etwa 1,5 Millionen Euro kostende und zu 80 Prozent aus Mitteln der Städtebauförderung finanzierte Baumaßnahme voraus.

Brandschutz und energetische Sanierung

Einen Überblick zu den Details, welche Probleme der Zustand des Hauses bislang mit sich brachte, wie die Räume saniert, neu aufgeteilt und künftig genutzt werden, gaben Jannek und Bauamtsleiterin Kira Wenngatz in dieser Woche im Bau- und Sanierungsausschuss. „Das wichtigste Thema ist die brandschutztechnische und energetische Ertüchtigung. Bei unseren ursprünglichen Anspruch völliger Barrierefreiheit haben wir mangels Einigung mit dem Denkmalschutz Kompromisse machen müssen“, fasst Wenngatz zusammen.

Durch die Verlegung des Haupteingangs auf die der Klosterkirche zugewandten Seite, den Einbau von Schrägen und eines im Boden versenkbaren Hubliftes im Foyer werden so in Zukunft zumindest das Erdgeschoss und der Innenhof der Klosteranlage komplett barrierefrei erreichbar sein.

Digitaler Ersatz für nicht erreichbare Inhalte

„Zu gute kommt das nicht nur dem klassischen Rollstuhlfahrer oder dem gehbehinderten Gast, sondern zum Beispiel auch Besuchern mit Kinderwagen“, sagt Jannek. Der ursprünglich angedachte Einbau eines Fahrstuhls, um auch das Obergeschoss barrierefrei zu erschließen, wurde nicht genehmigt. Besucher, die deshalb nicht dorthin gelangen, können sich mit Hilfe von digitalen Ausstellungstafeln zumindest einen Überblick über die Inhalte der für sie nicht erreichbaren Dauerausstellung verschaffen.

Im Obergeschoss, das seit Mitte der 1990er Jahre aufgrund seines schlechten Zustandes leer steht, wird es künftig einen Mehrzweckraum geben, der von Schüler- und anderen Besuchergruppen, für Fachtagungen und Workshops, aber auch für Sitzungen des Ortsbeirates, der Stadtverordneten oder von ortsansässigen Vereinen genutzt werden kann. Auch das bislang im Erdgeschoss befindliche Büro und die Sanitäranlagen für Besucher und Mitarbeiter werden hier untergebracht. Weitere, barrierefrei zugängliche Toiletten werden über den Innenhof erreichbar sein.

Acht Räume für das Wesentliche

„Nach der Sanierung verfügt das Museum dann über acht zusammenhängende, bespielbare Räume, in denen es deutlich mehr Platz für all das geben wird, was wir für wesentlich erachten und unseren Besuchern zeigen wollen“, blickt Jannek voraus. Die Themenfelder reichen von der Historie des Ortes und des Klosters, Erläuterungen der Rituale und Tagesabläufe des Klosterlebens bis zur Bedeutung des Klosters und des Zisterzienserordens im weltlichen Leben.

„Das Museum wird sichtlich moderner, die neue Ausstellung wird sich als Mischung aus Lesestoff, interaktiven Angeboten und Gegenständen präsentieren“, freut sich Jannek, der das neue Museumskonzept verantwortet.

