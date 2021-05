Kloster Zinna

Hochbetrieb bei der Tiefbaufirma. Während die Mitarbeiter der Otto Hoffmann GmbH am Ende der Wallstraße in Kloster Zinna von ihren Tageseinsätzen zurückkommen und schon mal die Lastkraftwagen mit Material für den nächsten Arbeitseinsatz am folgenden Tag beladen, schuften oben auf dem Dach der Werkhalle Mitarbeiter der Energieinsel GmbH aus Oberkrämer und installieren Photovoltaik-Module zur Gewinnung von Solarenergie.

Unten stehen Gründerenkel und Eigentümer der Betriebsstätte Manfred Hoffmann und sein Sohn Marco. Sie betrachten das Treiben auf dem Dach gemeinsam mit Geschäftsführer Karl-Heinz Mayer und Oliver Prietz von der Firma „Energieinsel“. Das Unternehmen aus Oberkrämer installiert die Photovoltaikanlage und den Stromspeicher.

130 Jahre Familienunternehmen, 20 Jahre GmbH und jetzt auch mit PV-Anlage: Manfred Hoffmann, Karl-Heinz Mayer, Oliver Prietz und Marco Hoffmann (v.l.) Quelle: Hartmut F. Reck

Mit der Kraft der Sonne soll künftig die Wärmepumpe mit Strom versorgt werden, die auf dem Werksgrundstück die Wärme für die Heizung aus der Erde holt. Schon vor fast 30 Jahren hatte der damalige Firmenchef Manfred Hoffmann für sein Privathaus nebenan und für sein Firmengebäude eine Erdwärmeheizung installiert, während die meisten seiner Kollegen noch auf Strom und Gas setzten. „Ich war damals der Erste, der eine Erdwärmepumpe installiert hat“, sagt der Ruheständler, „damals wurde ich von den meisten dafür noch belächelt.“ Das war 1993. Vor genau 20 Jahren, also zum 1. Mai 2001 hat Hoffmann seine Firma an Karl-Heinz Mayer aus Luckenwalde verkauft. Und der hat dann aus dem einstigen Familienbetrieb, der vor etwa 130 Jahren in Kloster Zinna von Otto Hoffmann gegründet wurde, eine GmbH gemacht.

Karl-Heinz Mayer ist Diplom-Ingenieur für Anlagenbau und war vorher in leitender Stellung beim Zentralheizungsbau in Luckenwalde tätig. Inzwischen hat auch er das Rentenalter erreicht, will aber erstmal weitermachen, „solange es Spaß macht“, wie er sagt. Scheinbar laufen die Geschäfte gut, warum soll man dann also aufhören?

Brunnenbau und alternative Energien

Neben den Traditionsgewerken Tiefbau, Brunnenbau, Verlegung von Trink- und Abwasserleitungen sowie Sanitärinstallation ist seine Firma auch im Bereich alternative Energien wie der Gewinnung von Erdwärme tätig. So nimmt sie Sondenbohrungen in die Tiefe und Kollektorverlegungen in die Fläche vor. Insofern hat sie vieles bei der Eigenversorgung selber machen können, dennoch war es eine ziemlich kostspielige Angelegenheit. Das wurde aber kompensiert durch die Selbstversorgung und die damals noch kostengünstigen Stromtarife speziell für Wärmepumpen. Die verbrauchen nämlich eine Menge Strom. „Damals kostete der staatlich geförderte Wärmepumpenstrom noch neun Pfennig“, erinnert sich Manfred Hoffmann, „inzwischen sind es 20 Cent.“ Das ist zwar immer noch billiger als der normale Stromtarif von etwa 30 Cent, geht aber trotzdem ins Geld.

Und das macht diese Heizungsvariante wieder recht teuer, auch wenn die Wärme selber kostenlos ist. Darum hat sich Marco Hoffmann mal kundig gemacht und ist dabei auf die Firma „Energieinsel“ gestoßen. „Sie hat uns gut beraten und das nicht nur bei der komplexen Technik“, so Marco Hoffmann, „sondern auch bei den Fördermöglichkeiten.“

Das Energieprojekt erhält Fördermittel. Quelle: Hartmut F. Reck

So ist diese Anlage ausschließlich für den Eigenverbrauch konzipiert. Die PV-Module auf dem Dach liefern den Strom, den das Unternehmen braucht – unter anderem für den Betrieb der energieintensiven Wärmepumpe. Und damit die Anlage auch dann mit Eigenstrom betrieben werden kann, wenn die Sonne nicht scheint, also nachts, ist sie mit einem Stromspeicher, der erstaunlich kompakt und im Treppenhaus untergebracht ist, ausgestattet. Gefördert wird sie über die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) aus dem europäischen Efre-Programm und mit Landesmitteln.

Oliver Prietz von der Firma Energieinsel zeigt den kompakten Speicherschrank. Quelle: Hartmut F. Reck

Für ihr Unternehmenskonzept, Solarstrom aus eigener Produktion in Sonnenbatterien zu speichern und bedarfsgerecht zu verbrauchen, ist die Firma „Energieinsel“ übrigens 2019 mit dem Zukunftspreis des Landes Brandenburg ausgezeichnet worden. „Wir sind die Ersten gewesen, die Stromspeicher installiert haben“, betont Sonneninsel-Verkaufsleiter Oliver Prietz. Das passt dann also zu der ersten Wärmepumpe.

Von Hartmut F. Reck