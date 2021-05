Königs Wusterhausen

Es ist Frühjahr und das heißt für viele Menschen in der Region: Spargelzeit! Das edle Stangengemüse gehört in den Landkreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald zur Landwirtschaft dazu wie der Märkische Sand. Im zurückliegenden Jahr wurden in Brandenburg nach Angaben des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg auf einer Gesamtfläche von 4000 Hektar 19.9000 Tonnen Spargel geerntet – ein neuer Höchstwert für das ohnehin schon anbaustärkste brandenburgische Gemüse.

Die überwiegende Mehrheit der Ernte mit 92 Prozent macht der Bleichspargel – also die weiße Variante – aus. Der Rest verteilt sich auf andere Sorten, darunter vor allem der grüne Spargel. Bei Sven Hager auf dem Obst- und Gemüsehof in Hennickendorf macht der grüne Bruder des Bleichspargels rund fünf Prozent der Spargelernte aus. „In Deutschland ist der weiße Spargel traditionell beliebter als der grüne“, sagt der landwirtschaftliche Produktionsleiter. „Das ist weltweit ziemlich einmalig.“

Weltweit ist weißer Spargel die große Ausnahme

Recht hat der Hennickendorfer Landwirt. In anderen Ländern wie Frankreich, Spanien, Italien oder auch in den USA kommt fast ausschließlich der grüne Spargel auf den Teller – während der weiße überhaupt nur äußerst selten angebaut wird. Warum das hierzulande umgekehrt ist, weiß keiner so genau.

Bei Spargelbauer Hager ist der Bleichspargel nach wie vor Platzhirsch. „Die ganz große Mehrheit der Kunden fragt nach dem weißen Spargel“, sagt Hager. Allerdings stellt er einen kleinen Trend fest: „In den vergangenen Jahren ist der grüne Spargel beliebter geworden.“

In Deutschland wird vor allem weißer Spargel gegessen. Quelle: Daniel Karmann

Und das dürfte seine Gründe haben. Vergleicht man die beiden Spargel-Brüder mit der Frage, welcher der beiden gesünder ist, gibt es einen klaren Sieger: Grün gewinnt. Der grüne Spargel hat wesentlich mehr Vitamin C und fast 300 mal mehr B-Vitamine als die weiße Konkurrenz.

Das liegt daran, dass der grüne Spargel anders als der weiße über der Erde wächst und folglich mehr Sonnenlicht abbekommt, was ihm durch den natürlichen Farbstoff Chlorophyll überhaupt erst seine Farbe gibt. Kalorienarm sind übrigens beide Sorten. Spargel besteht zu 93 Prozent aus Wasser.

Geschmacklich verschieden

Auch in puncto Zubereitung kommt der grüne Spargel als Erster ins Ziel. Während man den weißen Spargel mühsam schälen muss, ist das bei dem grünen nicht der Fall. Bei ihm müssen nur die holzigen Enden abgeschnitten werden – und dann rein in Kochtopf oder Pfanne.

Zur Geschmacksfrage lässt sich nicht viel sagen. Die ist bekanntlich individuell verschieden. Nur so viel vielleicht: „Auch wenn grüner und weißer Spargel aus der gleichen Familie stammen, sind sie für mich doch zwei verschiedene Produkte“, findet Landwirt Hager. Wenn Kunden in seinem Hofladen vermehrt auch nach dem grünen fragen, freut sich der Spargelbauer.

Weißer Spargel wird in Erdwällen angebaut und wächst ohne Sonnenlicht. Die grüne Konkurrenz wächst oberirdisch. Quelle: Jens Kalaene

Denn in den Supermärkten findet sich kaum grüner Spargel aus der Region. Dort stammt er meist aus Spanien oder Italien. „Mit den dortigen Löhnen und Anbauweisen können wir nicht konkurrieren“, sagt Hager. Wer sich in seinem Hofladen für den grünen Spargel entscheidet, wird ungefähr den gleichen Preis wie für den weißen bezahlen.

Rezeptidee aus der Region: Grün und weiß im Salat

Auch Landwirt Uwe Schieban vom Agrarhandel Dürrenhofe in Märkische Heide freut sich über Kunden, die Interesse an seinem grünen Spargel haben. „Ich spreche gerne mit den Kunden über den grünen Spargel und wie man ihn lecker zubereiten kann“, sagt der Spargelbauer. Bei ihm macht das grüne Stangengemüse zwar bis dato nicht mal ein Prozent der Gesamternte aus. Dennoch: „Ich finde, dass sowohl der grüne als auch der weiße Spargel einen tollen Geschmack haben.“ Eines seiner Lieblingsgerichte: Salat mit grünem und weißen Spargel gemischt.

Von Jérôme Lombard