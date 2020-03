Verband lockert Verbot für private Anlieferungen in Recyclinghöfen

Königs Wusterhausen

Das Tor ist auf, aber nicht jeder darf rein. Auf dem Recyclinghof in Niederlehme können Privatpersonen keinen Abfall mehr anliefern. Das dürfen vormittags nur noch Gewerbetreibende. Die strikte Regelung gilt wegen der Corona-Krise auch für die anderen beiden Recyclinghöfe des Südbrandenburgischen Abfallzweckverbandes SBAZV in Ludwigsfelde und Luckenwalde. Für Privatleute soll das Verbot nun gelockert werden.

Grundsätzlich gilt es zwar weiter. Doch ab 30. März sollen Ausnahmen möglich sein, wie Verbandsvorsteher Holger Riesner am Donnerstag der MAZ sagte. „Notwendige Anlieferungen werden dann nach telefonischer Voranmeldung zugelassen“, so Riesner. Die Betonung liege dabei auf „notwendig“. Als Beispiele nannte der Verbandschef einen Umzug oder eine Wohnungsauflösung. Wenn größere Mengen Abfall entsorgt werden müssen und ein Aufschub nicht möglich sei, können sich Privatleute beim Verband melden. Die Mitarbeiter entscheiden dann, ob ein Termin für die Anlieferung vergeben wird. „Für jeden, der etwas anliefern muss, wird sich die Situation dadurch entspannen.“

Hinweis in der Einfahrt, dass private Anlieferungen nicht möglich sind. Quelle: Frank Pawlowski

Für Grünabfälle verweist der Verband weiter auf die Kompostieranlagen. Eine Liste mit den Adressen ist auf der Internetseite des SBAZV veröffentlicht worden. Dort gibt es auch stets aktuelle Informationen zur Entsorgung. Riesner empfiehlt daher, regelmäßig auf der Seite vorbeizuschauen.

Der Verband hatte das Anlieferungsverbot vor einer Woche in Kraft gesetzt. Der Schutz der Mitarbeiter auf den Höfen vor einer Corona-Ansteckung war ein Grund. Aber der eigentliche Anlass war ein anderer, wie Riesner berichtet. „In den Tagen davor wurden wir vor allem in Niederlehme regelrecht überrannt.“ Es seien Unmengen von Müll angeliefert worden. Riesner kann sich das nur so erklären, dass viele Leute, die wegen der Corona-Krise daheim sind, den Haushalt entrümpelten. Selbst Kleinigkeiten wie eine elektrische Zahnbürste seien angeschleppt worden.

„Wir mussten uns überlegen, was wir machen“, sagte Riesner. Eine komplette Schließung der Höfe sei verworfen worden, um eine illegale Entsorgung von Gewerbeabfall zu vermeiden. So kam es zu der Regelung, dass Firmen den Müll weiter anliefern können, Privatleute aber nicht. Hier sieht Riesner eine geringere Gefahr, dass der Müll aus Kellern oder Garagen am Straßenrand und im Wald landet. Oftmals handele es sich um Gegenstände, die schon eine Weile zu Hause rumstehen und nicht sofort entsorgt werden müssten.

Verbandschef Holger Riesner. Quelle: Marlene Schmidt

Der Verbandschef setzt dabei auf die Einsicht der Bürger. Die hätten überwiegend verständnisvoll reagiert. „Selbst Leute, die wie wieder wegschicken mussten, waren einsichtig“, sagte er. In sozialen Meiden gab es vereinzelt kritische Kommentare. Von einer „nicht nachvollziehbaren Maßnahme“ war die Rede. Es wurde die Sorge geäußert, dass die illegale Müllentsorgung zunimmt. Doch auch hier überwogen die zustimmenden Meinungen. „Die Leute sollen zu Hause bleiben“, heißt es in einem Eintrag.

Die Abholung von Sperrmüll bleibt vorerst ausgesetzt. Laut Holger Riesner werden derzeit keine neuen Termine mehr vergeben. Die bestätigten Abholungen werden in den kommenden Tagen aber noch abgearbeitet. Die Entsorgung von Restmüll, Altpapier, Laubsäcken sei weiter sichergestellt. Hier macht sich laut Riesner bemerkbar, dass viele Menschen zu Hause sind. Es fällt viel mehr Müll an als üblich. Fast überall stehen die Tonnen jetzt alle zwei Wochen draußen, nicht wie sonst nach vier Wochen.

Holger Riesner hat zudem noch eine Bitte an Patienten, die in Corona-Quarantäne sind: Abfälle wie Papiertaschentücher sollten in einer Tüte verschlossen im Restmüll entsorgt werden, auf keinen Fall in der Papiertonne. Dort gehörten sie sowieso nicht hin.

Von Frank Pawlowski