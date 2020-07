Körba/ Dahme

Der Körbaer See, von Einheimischen liebevoll „Der Körbsche“ genannt, war im Süden des Landkreises viele Jahrzehnte das bedeutendste, natürliche Badegewässer und ein beliebtes Ausflugsziel. Wer heute dorthin kommt, ist eher enttäuscht, denn in dem im Mittelalter von Mönchen zur Fischzucht angelegten See ist mangels Wasser an Schwimmen schon lange nicht mehr zu denken. Und das bis vor ein paar Jahren von der Stadt Dahme betriebene Naherholungsgebiet samt Campingplatz ist, mit Ausnahme von ein paar vereinzelt in der Landschaft stehenden Wohnwagen, verschwunden.

Grenze war lange ein Hindernis

Einer der Gründe, warum das Problem von Politik und Verwaltung nicht angegangen wurde, verläuft direkt durch den See: Die Grenze zwischen den Landkreisen Elbe-Elster, dessen Gemeinde Körba den Löwenanteil besitzt, sowie dem Landkreis Teltow-Fläming, dem der schmale Uferstreifen auf Dahmer Gemarkung gehört.

Mal wurde das immer weitere Sinken des Wasserstandes auf den schlechten Zustand der Zuläufe auf Dahmer Seite geschoben, mal auf die bröckelige Staumauer auf Körbaer Seite, aber die gemeinsame Ursachenforschung blieb bis auf ergebnislose Studien des Landesumweltamtes aus. Über den immer weiter sinkenden Grundwasserspiegel, auch wegen der Tagebauflutung in der Lausitz, wurde nur hinter vorgehaltener Hand diskutiert.

IG brachte Bewegung ins Thema

Mit der Gründung der Interessengruppe „Rettet den Körbaer Teich“ kam vor zwei Jahren endlich Bewegung ins Thema. Dank deren Initiative kamen Anlieger, Umwelt-Verbände, Fachleute, Kommunalpolitiker und Verwaltungen beider Seiten erstmals miteinander ins Gespräch. In Eigenregie initiierte die Interessengruppe mehrere Arbeitseinsätze zur Beräumung der Zuläufe und zur Instandsetzung der Grundwasserpumpen, die den Teich schon zu DDR-Zeiten in Dürrejahren über Wasser hielten.

Aus vier Feuerwehrschläuchen wird der See seit einer Woche über einen Graben künstlich gespeist. Quelle: privat

„Beim jüngsten Arbeitseinsatz am vergangenen Wochenende kamen 50 Leute, um zu helfen“, erzählt Anwohner Ingo Szalai, der zu den Gründungsmitgliedern der IG gehört. „Als ich gesehen habe, wie das Projekt Teich-Rettung Menschen verbindet, die sich sonst zum Teil eher aus dem Weg gehen, haben mir die Tränen in den Augen gestanden“, erzählt Szalai.

Noch ergreifender war der Moment, als nach dreitägigem Laufen der mit Diesel betriebenen Grundwasserpumpe das bei Schöna in den Graben geleitete Wasser den Teich erreichte. Der Wasserstand hebt sich langsam. „Seit 25 Jahren haben alle gesagt, dass das nie funktionieren kann. Dann kam jemand, der davon nicht gehört hatte und hat es einfach gemacht. Und es hat geklappt“, ergänzt Szalais Ehefrau Rahel.

Mehr als 50 Leute waren am vergangenen Wochenende beim Arbeitseinsatz am Körbaer See dabei. Quelle: Rico Opitz

Inzwischen haben sich die Verwaltungen auf beiden Seiten zum Problem und zu ihrer Verantwortung bekannt und eine gemeinsame Arbeitsgruppe gebildet, die am Freitag erstmals zusammenkommen wird, um den Fahrplan für die weiteren Maßnahmen festzulegen.

Abendliche LED-und Feuershow als Benefiz-Veranstaltung

Dem positiven Signal fügt die Interessengruppe am selben Tag mit einer abendlichen LED- und Feuershow am Seeufer noch einen Höhepunkt hinzu. Die als Benefiz-Veranstaltung gedachte Show soll nicht nur weitere Menschen für die Rettung des Teiches sensibilisieren, sondern auch möglichst viele Spendengelder in die IG-Kasse spülen, um die weiteren Rettungsmaßnahmen zu finanzieren. Allein für den Diesel der Pumpen werden pro Tag 150 Euro benötigt.

Die Show bestreitet das vierköpfige Artisten-Team Loooop, dessen Mitglieder aus Deutschland, Frankreich und Schweden kommen und mit ihren Shows international bekannt wurden.

Ab 20 Uhr werden am Seeufer Würste und Getränke verkauft. Mit Einbruch der Dunkelheit beginnt dann der Lichterzauber.

