Kommentar: Gebt Hass und Hetze gegen Arztpraxen keine Chance

Teltow-Fläming

Zum Glück nehmen Ärztinnen und Ärzte es kaum Ernst, wenn ominöse Anwaltskanzleien ihnen Abmahnungen oder Haftbefehle schicken, weil die Praxis gegen Corona impft. Auch Hasskommentare auf Facebook oder Droh-E-Mails werden schnell gelöscht und nicht weiter beachtet.

Gut so. Denn das Letzte, was die Arztpraxen gerade gebrauchen können, sind Menschen, die ihnen einreden wollen, etwas Schlechtes für die Gesellschaft zu tun. Das Gegenteil ist nämlich der Fall: An vorderster Front und unermüdlich kämpfen die Ärztinnen und Ärzte dafür, dass wir alle irgendwann wieder frei und unbeschwert leben können.

Kritik wiegt schwerer als Lob

Das Problem ist nur, dass sich Beleidigungen und Anfeindungen viel schneller und tiefer im Gehirn festsetzen als Lob und Wohlwollen. Dazu kommt, dass diejenigen, die die Arbeit der Ärztinnen und Ärzte schätzen, sich oft leise freuen, während die Kritiker laut und hartnäckig sind.

Doch umso mehr Dankbarkeit den Ärztinnen und Ärzten entgegenschlägt, desto weniger haben Hass und Hetze die Chance, sich in ihren Gehirnen festzusetzen. Wie wäre es also, wenn Sie sich heute hinsetzen und einen netten Brief oder eine E-Mail an Ihre Arztpraxis schreiben? In diesen Zeiten muss die leise Mehrheit lauter werden.

Von Lisa Neugebauer