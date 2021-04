Teltow-Fläming

Abgesagte Lesungen, geschlossene Galerien: Kunst und Kultur sind von der Coronakrise hart getroffen worden. Nicht nur die großen Schauspielhäuser und Museen müssen umdenken, auch die kleineren Kunst- und Kulturvereine stehen vor großen Fragezeichen. Was sie brauchen, ist eine Perspektive. Umso wichtiger ist es da, dass der Landkreis Teltow-Fläming in seiner Kulturförderrichtlinie entsprechende Fördermittel bereitstellt – auch wenn die Corona-Pandemie den Haushalt empfindlich belastet. Denn auch nach der Krise wird der Hunger nach Kultur groß sein – und die Künstler in Teltow-Fläming brauchen Unterstützung, um ihn zu stillen. Dabei sollte es auch ein übersichtliches Regelwerk über die einzelnen Förderungen geben. Der jüngste Entwurf und seine Änderung hatten nämlich zunächst für Irritationen gesorgt. Und die verlängerte Frist endet bald. Gleichzeitig gilt die Regelung vorerst nur für 2021. Für längerfristige Perspektiven muss also zügig geklärt werden, wie es danach weitergeht.

Von Johanna Apel