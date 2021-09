Dahme-Spreewald/Teltow-Fläming

Eine sichere Bank für irgendeine Partei ist der Wahlkreis 62 definitiv nicht mehr, das hat diese Bundestagswahl deutlich gezeigt. Wie schon bei den Wahlen 2013 und 2017 haben sich die Wählerinnen und Wähler dem Trend im Land angeschlossen. 2013 und 2017 lief der zugunsten der CDU – und so gewann Jana Schimke den Wahlkreis. Dieses Mal drehte sich der Trend in Richtung SPD, das brachte den Vorteil für Sylvia Lehmann. Deutlich zu erkennen ist das, wenn man Erst- und Zweitstimmen vergleicht: Sylvia Lehmann hat weniger Erststimmen geholt als die SPD Zweitstimmen. Das spricht dafür, das sie vor allem als Parteikandidatin gewählt worden ist, nicht so sehr als Person.

Schimke holte mehr Stimmen als die CDU – und verlor trotzdem

Anders Jana Schimke: Sie holte durchweg mehr Stimmen als ihre Partei. Das heißt, auch Bürgerinnen und Bürger, die nicht die CDU gewählt haben, haben für sie gestimmt. Trotzdem hat das nicht gereicht, um sich dem Abwärtstrend ihrer Partei entgegenzustellen.

Die Aussage von Sylvia Lehmann, der Wahlkreis 62 sei wieder rot, greift deswegen zu kurz. Der Wahlkreis 62 liegt im Trend – und wenn der sich bei der nächsten Wahl wieder gegen die SPD wendet, wird sie den Wahlkreis nicht halten können. Sie sollte sich das Beispiel Jana Schimke genau ansehen.

Von Carsten Schäfer