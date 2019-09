Was tun, wenn es in einem Jugenderholungszentrum brennt, und die Zufahrtswege versperrt sind? 120 Einsatzkräfte von DRK, Feuerwehr, ASB und kreisverbandseigenen Sanitätseinheiten probten am Wochenende in Gräbendorf und Klein Köris den Katastropheneinsatz. Nicht alles gelang bei der Übung.