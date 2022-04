Klasdorf

Vor einigen Tagen erst wurde das neue Sonnensegel eingeweiht, das künftig auch Schutz vor Regen bieten kann bei Open-Air-Konzerten am Bahnhof Klasdorf. Die vergangenen zwei Corona-Jahre haben auch bei dem vor allem für die Jazzkonzerte weit über die unmittelbare Region bekannten Bahnhof immer wieder zu Neuplanungen geführt; die Ideen für kreative neue Konzepte sind dabei aber Petra Liesenfeld und ihren Mitstreitern nie ausgegangen. Zuletzt hatten sie sehr erfolgreich Spazierkonzerte etabliert. Der von Katharina Schicke als Feriendomizil und Café betriebene Bahnhof war dabei Start- und Endpunkt eines Rundgangs durch Wald und Flur, bei dem es immer wieder Haltepunkte mit Live-Musik gab. Und auch das Festival „umrangiert“ konnte im vergangenen Sommer wieder stattfinden – als Open Air und ausverkauft.

Jazz-Posaunistin Antonia Hausmann stellt „Teleidoscope“ vor

„Umrangiert“ ist dann fahrplanmäßig erst im nächsten Jahr wieder dran, trotzdem rotiert Petra Liesenfeld schon und knüpft Kontakte zu Bands und Musikern, die sie gerne mal in Klasdorf erleben möchte. Und auch die Reihe Spazierkonzerte behalten die Akteure des Vereins Jazz und mehr im Hinterkopf, vielleicht für den nächsten Herbst und Winter wieder.

Nun freuen sich alle erst einmal auf den 8. Mai, wenn die gefeierte Jazz-Posaunistin Antonia Hausmann mit drei Kollegen kommt, um das neue Album „Teleidoscope“ vorzustellen. Das erscheint in wenigen Tagen und hat schon beachtliche Vorschusslorbeeren geerntet. Das Besondere: Zum Quartett gehört kein Bass, dafür neben Hausmanns Posaune die Bassklarinette von Damian Dalla Torre, außerdem sind Pianist Johannes Brigge und Schlagzeuger Philipp Scholz dabei. „Wir sind Komplizen, die einander nichts beweisen müssen“, sagt Antonia Hausmann über das Zusammenspiel der vier – jeder für sich genommenen – spannenden Vertreter der bemerkenswerten Leipziger Musikszene. Um 18 Uhr treten die vier in der Reihe „Jazzexpress“ auf.

Das Café im Bahnhof Klasdorf hat reduzierte Öffnungszeiten

Ihr Café wird Katharina Schicke in diesem Jahr voraussichtlich immer nur am ersten Sonntag eines neuen Monats von 13 bis 18 öffnen. „Und natürlich bei Veranstaltungen“, sagt sie. Am 29. Mai ist ab 16 Uhr ein Workshop-Konzert geplant, da treten dann diejenigen auf, die in den Tagen zuvor mit Petra Liesenfeld, Klaus Axenkopf und weiteren Musikern auf dem Kulturhof Klasdorf gearbeitet haben.

Erzählcafé mit Erfahrungen aus Ost und West

Eine komplett neue Reihe startet am 21. Mai: das Erzählcafé. „Erzähltes Leben aus Ost und West, in der Hoffnung, dass Klischees sich auflösen“, fasst Petra Liesenfeld die Idee dazu knapp zusammen. Entstanden ist diese bei einem Spaziergang mit einer Nachbarin aus dem Dorf. Sechs Erzählende, so der Plan, werden am 21. Mai über das Thema Beruf sprechen, jeder hat zehn Minuten, dazwischen wird gegessen, geplauscht. Bis zu 20 interessierte Zuhörer können kommen. Geplant ist außerdem ein Gesprächsabend zum Thema Liebe. Einmal im Monat soll es das Erzählcafé zunächst geben.

Tango für Anfänger mit Estación de Tango

Am Pfingstmontag, dem 6. Juni, öffnet das Café auch um 13 Uhr, und am Nachmittag um 16 Uhr startet ein Tangokurs für Anfänger mit anschließender Milonga bei Live-Musik von Estación de Tango. Petra Liesenfeld ist die Sängerin der Band, ihr Mann Klaus Axenkopf spielt Kontrabass, Cellist Bernhard Suhm und Pianist Andreas Kaiser gehören ebenfalls dazu.

Lammel Lauer Bornstein werden am 25. September in Klasdorf erwartet. 2018 traten sie erstmals im Bahnhof auf, da entstand dieses Foto. Quelle: Karen Grunow

Das aus Prag stammende Janoušek-Wróblewski-Quartet wird am 9. Juli um 19 Uhr im Bahnhof erwartet. Lammel Lauer Bornstein, die 2018 erstmals vor restlos begeistertem Publikum – die Autorin dieser Zeilen erinnert sich gut – im Bahnhof auftraten, kommen am 25. September wieder mal vorbei.

Die ersten Termine sind auch schon auf www.bahnhof-klasdorf.de vermerkt.

Von Karen Grunow