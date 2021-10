Teltow-Fläming

Um kurz nach 20 Uhr stand es fest: Kornelia Wehlan (Linke) bleibt Landrätin von Teltow-Fläming. Bei der Stichwahl am Sonntag holte sie 55 Prozent der Stimmen – und erreichte auch das erforderliche Quorum von 15 Prozent der Wahlberechtigten. Wehlan wird nun für weitere acht Jahre das Amt bekleiden.

„Ich empfinde immer noch große Freude und Dankbarkeit“, sagte sie am Tag danach der MAZ. Nun gehe es auch weiterhin darum, in enger Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft den Landkreis voranzubringen.

Landrätin spricht von „großem Erfolg“

Dass sie am Vorabend das Quorum erreichte, verbucht die alte und neue Landrätin als „großen Erfolg“: Die meisten Landrats-Direktwahlen in Brandenburg seien bisher durch den Kreistag entschieden worden. Auch Wehlan selbst war noch 2013 durch den Kreistag gewählt worden. Umso mehr freut es sie nun, dass „genügend Wählerinnen und Wähler mobilisiert werden konnten, zur Stichwahl zu gehen.“

Im Ludwigsfelder Wahllokal 5 im Marie-Curie-Gymnasium dauerte die Auszählung nur sieben Minuten. Wegen der geringen Wahlbeteiligung waren die Stimmen schnell ausgezählt. Auch hier lag Kornelia Wehlan vorne. Quelle: Johanna Apel

Gleichwohl merkt die Linken-Politikerin an: Im Gespräch mit Bürgern habe sie zuletzt immer wieder gemerkt, dass einige gar nicht wussten, dass eine erneute Wahl nötig sei. Hier ergebe sich die Frage, ob nicht der Staat in Verantwortung sei, eine solche Information bis in alle Haushalte zu bringen.

Erste Termine nach der Wiederwahl

Für Wehlan selbst ging es am Montag direkt weiter: Die ersten Termine nach der Wiederwahl standen an, etwa beim Medizinischen Versorgungszentrum in Baruth. Formal muss die Wahl übrigens am Mittwoch noch durch den Wahlausschuss bestätigt werden – und die 61-Jährige muss die Wahl auch noch ganz offiziell annehmen.

In der kommenden Legislaturperiode will Wehlan nun das „große Thema Mobilität“ anpacken, außerdem stünden Themen wie Digitalisierung und auch Nachhaltigkeit an. In den kommenden Tagen und Wochen gelte es zudem, den nächsten Kreistag vorzubereiten – und den Haushalt für 2022 anzuschieben.

Biesterfeld bleibt Beigeordnete

Für Herausforderin Dietlind Biesterfeld (SPD) geht es hingegen als Beigeordnete in der Kreisverwaltung weiter: Wie sie der MAZ erklärte, sei von ihren acht Jahren als Beigeordnete schließlich erst die Hälfte um. Biesterfeld hatte 45 Prozent der Stimmen für sich gewinnen können. Kurz nach Bekanntgabe der Ergebnisse hatte sie der Siegerin bereits gratuliert – und trotz der Enttäuschung über die Niederlage am Wahlsonntag von einem „nicht so schlechtem“ Ergebnis gesprochen. Wie sie am Montag mitteilte, habe sich beim zweiten Wahlgang zwar letztlich eine Mehrheit für „Kontinuität“ entschieden – die Menge derer, die für einen Wechsel stimmten, sei allerdings ein „Zeichen“, dass es auch in veränderten Zeiten um Veränderungen gehen müsse.

Klaus-Peter Gust, der für die Grünen als Landrat kandidiert hatte, lobte im Nachhinein den fairen Wahlkampf von Siegerin Wehlan. Er hoffe nun, dass sie ihre Wahlversprechen vor allem im ländlichen Raum einhält, sagt er. Gust wohnt selbst im ländlichen Süden des Kreises und wird als Mitglied des Kreistags weiterhin mit der Landrätin zu tun haben. Zwischen dem Wahlprogramm von Wehlan und seiner eigenen Fraktion sieht durchaus Parallelen. „Ganz oben auf unserer Liste steht Nachhaltigkeit, Mobilität und digitale Vernetzung“, sagt er und kündigt an, die neue alte Landrätin bei diesen Aufgaben überparteilich zu unterstützen.

Niedrige Wahlbeteiligung in Teltow-Fläming

Ein „Wermutstropfen“, wie der Kreistagsvorsitzende Danny Eichelbaum (CDU) es ausdrückte, blieb an diesem Wahlabend allerdings: Gerade einmal 30,5 Prozent der Wahlberechtigten im Landkreis hatten ihre Stimme abgegeben, in vielen Wahllokalen berichteten ehrenamtliche Helfer von einem äußert ruhigen Nachmittag und einer geringen Wahlbeteiligung. „Wir alle müssen uns darüber Gedanken machen, warum es 70 Prozent der Wählerinnen und Wähler egal ist, wer als Landrat oder Landrätin die Geschicke des Landkreises in den nächsten acht Jahren führen wird“, so Eichelbaum nach Bekanntgabe der Ergebnisse. Auch er wünschte Kornelia Wehlan „alles Gute und viel Erfolg“ für die kommende Amtszeit.

Kornelia Wehlan hatte besonders im südlicheren Teil des Landkreises punkten können: So erhielt sie in ihrer Heimatstadt Luckenwalde knapp 80 Prozent der Stimmen, auch in Jüterbog (62,7 Prozent) oder Nuthe-Urstromtal (71,3) lag sie weit vor der SPD-Herausforderin. Biesterfeld, die in Blankenfelde-Mahlow lebt, war hingegen im Norden stark: So holte sie etwa in Großbeeren fast 70 Prozent der Stimmen, in Blankenfelde-Mahlow 64,4 Prozent.

Von Johanna Apel und Victoria Barnack