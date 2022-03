Kossin

Das Schicksal der vom Krieg in der Ukraine unmittelbar betroffenen Menschen entfacht auch hierzulande eine Welle der Hilfsbereitschaft. Im 2017 gegründeten Dorfverein „Wir Kossiner“, dessen knapp 20 Mitglieder sich bislang vor allem der Brauchtumspflege im eigenen Ort verpflichtet fühlten, will man sich künftig auch um in Not geratene Menschen in anderen Regionen kümmern.

Im Kriegsgebiet und auf den Fluchtrouten der aus der Ukraine fliehenden Menschen dringend benötigte Hilfsgüter durch Spendensammlungen zu organisieren und auch dorthin zu bringen, ist nun das erste Projekt. Am vergangenen Wochenende beschlossen die Kossiner nun die Umbenennung ihres Vereins in „Cossin Cares“ und die Aufnahme der Krisenhilfe als Vereinszweck ins Statut. Neuer Vorsitzender ist der seit 20 Jahren in Kossin lebende Ukrainer Juri Handera, seine Stellvertreterin und Kassenwartin ist Ortsvorsteherin Cindy Hertel-Mihatsch, die seit der Vereinsgründung mit dabei sind.

Unterstützung kommt auch aus Dörfern ringsum. Quelle: Beate Klemens

„Dass es tatsächlich einmal zu einem Krieg zwischen Russland und der Ukraine kommen würde, hätten wir nie gedacht und hat selbst uns Ukrainer sehr geschockt“, sagt Handera. „Mental und kulturell gibt es zwischen unseren Völkern mehr Gemeinsames als Trennendes und alle haben geglaubt, dass sich Konflikte mit anderen Mitteln als mit Waffen lösen lassen. Aber nun ist der Krieg und wir können nicht einfach zusehen, sondern müssen sehen, wie wir helfen können“, sagt der Vereins-Chef

Er ist froh, dass nicht nur Kossiner, sondern auch Menschen aus umliegenden Orten bei „Cossin Cares“ mit dabei sind. Die Schreibweise des Ortsnamens mit „C“ statt, wie heute gebräuchlich, mit K, ist eine Referenz an die Historie, „wie wir von ganz alten Urkunden wissen“, erläutert die Ortsvorsteherin.

Haltbare Lebensmittel und Baby-Artikel werden dringend gebraucht

Nach und nach füllt sich der Torweg auf Handeras Gehöft mit den ersten Spenden der Vereinsmitglieder. „Dringend benötigt werden Medikamente jeder Art und Verbandsmaterial, Hygiene-Artikel, haltbare Lebensmittel und Baby-Artikel, wie zum Beispiel Windeln, Nahrung, Spielsachen und Feuchttücher. „Die Dinge müssen nicht unbedingt neu gekauft werden, sollten aber natürlich in einem guten Zustand sein“, sagt Handera und nennt die abgelaufenen Verbandskästen aus Fahrzeugen als Beispiel, wie sie noch sinnvoll verwendet werden können. Auch Powerbanks, damit die Flüchtlinge unterwegs oder in den ukrainischen Dörfern trotz teilweise zerstörter Stromnetze ihre Handys aufladen können, nennt Handera als weiteres Beispiel dringend benötigter Dinge.

Auf dem Gehöft von Handera treffen die Hilfsgüter ein. Quelle: Beate Klemens

Bereits am Freitag will er sich zusammen mit seinem in Berlin lebenden Bruder mit einem Transporter voller Hilfsgüter auf den Weg zur ukrainischen Grenze machen, und die Tour künftig einmal pro Woche wiederholen. Ob sie auf dem Rückweg Flüchtlinge mitnehmen, wollen die beiden vor Ort entscheiden. Mehrere Kossiner haben bereits signalisiert, dass sie auch Flüchtlinge aufnehmen würden. Damit sich die Fahrt lohnt, hofft man im Verein auf weitere Sach- und auch Geld-Spenden, um beispielsweise die Fahrtkosten zu decken und weitere Hilfsgüter kaufen zu können.

Wer sich beteiligen möchte, kann Cindy Hertel-Mihatsch unter der Telefonnummer 0179/3 27 53 30 oder Jury Handera per E-Mail an handera@gmx.net erreichen.

Von Beate Klemens