Ludwigsfelde

Die Polizei hat am Freitagabend einen 29-Jährigen im Krankenhaus in Ludwigsfelde in Gewahrsam genommen. Zuvor hatte der Mann einen Rettungswagen gerufen und sich in das Krankenhaus einliefern lassen. Wie die Polizei mitteilt, gab es dafür allerdings keine medizinische Notwendigkeit.

Als das Personal ihn darum bat, das Krankenhaus zu verlassen, verweigerte er dies. Als die Polizei hinzugezogen wurde fing er an, die Beamten zu beleidigen. Die Polizei sprach daraufhin einen Platzverweis aus, dem der 29-Jährige nicht nachkam, er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wurden nun zwei Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Hausfriedensbruch eingeleitet.

Von MAZonline