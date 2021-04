Ludwigsfelde

Die Corona-Zahlen steigen wieder, Ärzte schlagen Alarm. Auch im Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow seien die Auswirkungen der dritten Welle der Pandemie spürbar, teilt Krankenhaussprecher Alexander Schulz am Freitag auf MAZ-Nachfrage mit. Auch wenn die Anzahl von vier Patienten, die derzeit mit Covid-19 im Ludwigsfelder Krankenhaus behandelt werden, nicht dramatisch klingt – von einer Entwarnung ist die Einrichtung weit entfernt.

Krankenhausmitarbeiter an Belastungsgrenze

Karsten Bittigau, der Geschäftsführer des Krankenhauses, erklärte: „Wir sehen die Entwicklung der Fallzahlen in Deutschland und in der Region mit Sorge. Die Lage ist ernst, aber aktuell noch beherrschbar.“ Vor allem die Pflegenden und die Ärztinnen und Ärzte kommen nach gut einem Jahr Corona-Pandemie allerdings an ihre Grenzen: „Die Belastung für das Personal ist seit Monaten unverändert hoch“, teilte Sprecher Schulz mit. „Dies schlägt sich auch in einem erhöhten Krankenstand nieder.“

Gleichzeitig weist Geschäftsführer Bittigau darauf hin, dass – wie schon während der ersten Welle der Pandemie vor einem Jahr – weniger Betten im Krankenhaus belegt seien, weil Menschen Krankenhausaufenthalte und Behandlungen, wenn es möglich ist, vermeiden würden. „Anders als vor einem Jahr fehlen aber vergleichbare Ausgleichsregelungen wie für die erste Welle 2020“, so der Geschäftsführer. So würden der erhöhte Aufwand bei der Behandlung der Covid-19-Patienten und die geringeren Einnahmen durch nicht belegte Betten nicht angemessen ausgeglichen. „Solche Ausgleichszahlungen sind dringend erforderlich, um die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems auch für die Zeit nach der Pandemie zu sichern“, so Bittigau.

Patienten werden in andere Krankenhäuser gebracht

Immer wieder in den vergangenen Monaten mussten auch Patienten verlegt werden, weil die Kapazitäten fehlten, berichtet Sprecher Schulz. „Verlegungen aus Ludwigsfelde in andere Häuser haben bereits stattgefunden.“ Das Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow ist Teil des Versorgungsnetzwerks „Versorgungscluster Corona West“, zu dem unter anderem auch das Ernst von Bergmann Klinikum, das Städtische Klinikum Brandenburg und weitere Häuser in Brandenburg an der Havel, Potsdam, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und dem Havelland gehören. „Die Zusammenarbeit funktioniert in der bewährten und im vergangenen Jahr eingeübten Form“, so Schulz.

Die Impfstelle, die das Krankenhaus vor einigen Wochen zusammen mit der Stadt eingerichtet hatte, konnte bisher rund 2000 Impfungen durchführen. Das teilte der Erste Beigeordnete der Stadt, Christian Großmann, am Donnerstag im Hauptausschuss mit. Darunter seien Senioren aus Ludwigsfelde gewesen, aber auch aus Großbeeren und Blankenfelde-Mahlow. Wegen der Entscheidung des Landes, die Erstimpfungen vorerst einzustellen, wird das Krankenhaus die Impfungen kommende Woche einstellen und erst in der darauffolgenden mit den Zweitimpfungen weitermachen.

