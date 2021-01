Krankenhaus Ludwigsfelde: Zahl der Covid-19-Patienten weiter hoch

Ludwigsfelde

Die anhaltend hohe Corona-Zahl in Teltow-Fläming spiegelt sich auch in den Krankenhäusern wieder: Am Evangelische Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow werden derzeit 18 Covid-19-Patienten behandelt, davon drei auf der Intensivstation. Die Zahl bewege sich seit Anfang des Jahres etwa auf diesem hohen Niveau, teilte Krankanhaussprecher Alexander Schulz auf MAZ-Anfrage mit. Anfang Dezember hatten die Zahlen noch deutlich niedriger gelegen: Stand 4. Dezember wurden zehn Patienten mit Corona behandelt, eine davon auf der Intensivstation.

Situation weiter angespannt

Seit dem 9. Januar gilt eine Allgemeinverfügung des Brandenburgischen Gesundheitsministeriums, wonach 20 Prozent der Normalbetten und 30 Prozent der Intensivbetten jedes Krankenhauses für Covid-19-Patienten sowie Verdachtsfälle vorgehalten werden müssen. „Insofern sind die Kapazitäten des Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow zwar nicht vollständig ausgelastet, Mitarbeitende und Krankenhausleitung hoffen jedoch, dass diese Situation auch nicht eintritt“, teilte Schulz mit. „Das Krankenhaus ist weiterhin handlungsfähig, sieht sich durch die hohe Zahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten aber vor große Herausforderungen gestellt.“

Schon 500 Krankenhaus-Mitarbeiter geimpft

Die Personalsituation im Krankenhaus sei angespannt, sagt Schulz. Einige Mitarbeitende seien erkrankt, der geringere Teil von ihnen an Covid-19. Die Impfbereitschaft unter den Mitarbeitenden sei jedoch erfreulich hoch. Fast 500 Personen haben seit vergangenen Dienstag bereits ihre erste Impfdosis erhalten, teilte Schulz mit. „Neben Mitarbeitenden des Krankenhauses sind auch Kolleginnen und Kollegen des Rettungsdienstes geimpft worden.“ Eine Impfquote lasse sich jedoch noch nicht abschließend ermitteln, da die Impfungen noch nicht abgeschlossen seien.

Bürgermeister zollt Respekt

Bürgermeister Igel mache sich derzeit Sorgen um das Krankenhaus, sagte er gegenüber der MAZ. Die Situation sei angespannt, die Mitarbeiter im Dauereinsatz. „Hoffentlich gelingt es, die Motivation dort hochzuhalten bei dem extremen Arbeitspensum“, sagte Igel am vergangenen Donnerstag. Den Mitarbeitern und dem ärztlichen Direktor Burkhard Schult, sprach er seinen Respekt aus. „Ich sehe, was dort passiert, und ich bin beeindruckt von dem, was dort geleistet wird.“

Schult wurde erst am Freitag der Teltow-Fläming-Preis vom Landkreis verliehen, weil er als ärztlicher Direktor des Evangelischen Krankenhauses in Ludwigsfelde sowie als ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes Teltow-Fläming seit Beginn der Pandemie an vorderster Stelle gegen das Coronavirus kämpft. Zusätzlich ist er festes Mitglied im kreislichen Corona-Krisenstab. Schult ist es maßgeblich zu verdanken, dass am Ludwigsfelder Krankenhaus schnell das erste Testzentrum im Landkreis entstehen konnte. Unter seiner Leitung sind sowohl Teststrategie als auch Hygienekonzept für die Klinik entstanden.

