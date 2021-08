Jüterbog

Nach einer uralten Tradition sprach am Donnerstagabend Kreishandwerksmeister Jörg-Günter Peschke 35 junge Gesellinnen und Gesellen im Auftrag ihrer Berufsinnungen frei und entließ die Lehrlinge nach erfolgreich abgeschlossener dreijähriger Ausbildung ins Berufsleben. Dabei schlug Peschke dreimal auf die geschnitzte Handwerkerlade von 1702: „Ein echtes Meisterstück“, so der Handwerksmeister. Mit dem ersten Schlag machte er die ausgelernten Auszubildenden „vom Stift zum Gesellen“, mit dem zweiten Schlag verpflichtete er sie alle, ihre Meister zu achten, und mit dem dritten Schlag ermahnte er sie, ihrem Handwerk treu zu bleiben und es stets gewissenhaft auszuführen.

Kreishandwerksmeister Jörg-Günter Peschke schlug dreimal auf die Handwerkerlade. Quelle: Hartmut F Reck

Eine solche Freisprechung hat ihren Ursprung im ausgehenden Mittelalter, erläuterte Peschke. Dabei sei der Lehrling vom Meister losgesprochen worden, schied aus dessen Familienverband aus und trat in ein bezahltes Verhältnis zur Werkstatt ein. Er sei in das Gesellenbuch der jeweiligen Zunft eingetragen worden, das in der Zunftlade verwahrt wurde.

Freigesprochen wurden an diesem Abend im Festsaal der Gaststätte „Schmied zu Jüterbog“ die ehemaligen Lehrlinge der Dachdecker, der Metallbauer, der Fliesen-, Platten- und Mosaikleger sowie der Schornsteinfeger.

Übergabe der Gesellenurkunden für die Metallbauer durch Bürgermeisterin Doreen Boßdorf und Kreishandwerksmeister Jörg-Günter Peschke. Quelle: Hartmut F Reck

Ebenfalls nach alter Tradition erhielten die Dachdecker bei der Übergabe ihrer Gesellenurkunden ein rotes Halstuch umgebunden und den Schornsteinfegern wurde statt des schwarzen Käppis ein standesgemäßer Zylinder aufgesetzt.

Halstücher gab’s für die frisch gekürten Dachdeckergesellen. Quelle: Hartmut F Reck

Als offizielle Gratulantin trat Niedergörsdorfs Bürgermeisterin Doreen Boßdorf auf. Sie lobte die Entscheidung der jungen Menschen, sich für einen Handwerksberuf entschieden zu haben, mit dem sie nun als Gesellen gutes Geld verdienen, sich zum Meister weiterqualifizieren und eventuell sogar später ein eigenes Unternehmen gründen können. Auch wenn jetzt kein unmittelbarer Zwang mehr zum Lernen bestehe, erinnerte Doreen Boßdorf die 33 Gesellen und zwei Gesellinnen daran: „Das ganze Leben ist eine Lehrzeit.“ Deshalb sollten alle ihr Wissen stets erweitern, um im Leben weiterzukommen. Als Beispiel dafür nannte sie sich selbst, die sich von der Sachbearbeiterin zur Führungskraft entwickelt und nun als Bürgermeisterin ihre Erfüllung gefunden habe.

Sie tragen jetzt Zylinder: die jungen Schornsteinfegergesellen. Quelle: Hartmut F Reck

„Das Handwerk ist eine Wirtschaftsmacht“, sagte Boßdorf, „es hat Zukunft – wir brauchen Sie!“ Leider zeigten die meisten Jugendlichen derzeit wenig Interesse an einer Handwerkerausbildung, bedauerte Kreishandwerksmeister Peschke. Aber das Handwerk sei immer aktuell, machte er sich Mut: „Wir werden wieder die Gesellen bekommen, die wir brauchen.“ Schließlich seien Handwerker dafür da, Probleme zu lösen. „Wir meistern das schon!“

Von Hartmut F. Reck