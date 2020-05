Kreismusikschule öffnet wieder ihre Standorte

Teltow-Fläming

Die Tore der Kreismusikschule Teltow-Fläming sind seit Montag wieder geöffnet, aber nur einen Spalt breit. Unterrichtet werden dürfen zunächst nur einzelne Musikschüler oder Kleingruppen von bis zu fünf Schülern. Orchester, Bigbands und Ensembles müssen erst einmal draußen bleiben und dürfen sich selbst dort nicht treffen.

Strenge Hygienevorschriften

In der Schule selbst gelten strenge Hygienevorschriften, die einzuhalten sind. Dazu zählen unter anderem ein ausreichendes Platzangebot in den Unterrichtsräumen, dass sich Schüler und Lehrer nicht zu nahe kommen, regelmäßiges Lüften zwischen den Unterrichtsstunden, die Nutzung nur eigener Instrumente beziehungsweise regelmäßige Reinigung der Tastatur der Tasteninstrumente und der Oberflächen des Schlagwerks, Händewaschen vor dem Unterrichtsbeginn, Erscheinen ohne Begleitung. Außerdem muss jetzt genau darauf geachtet werden, dass die Unterrichtsstunden so gelegt werden, dass die Zahl der wartenden Schüler auf ein Minimum begrenzt wird. Deshalb werden die Schüler angewiesen, zeitgenau zu kommen. Außerdem müssen alle eine Belehrung unterschreiben.

Gesang und Tanz sind noch „verboten“

Ausgeschlossen vom Unterricht sind auch die Kindergartenkinder in der Früherziehung sowie alle Gesangsschüler, berichtet Musikschulleiter Andreas Hüttner. Die dafür benötigten Plexiglasscheiben seien zwar schon bestellt, aber noch nicht geliefert worden. Gesangsunterricht sei zwar auch im Freien möglich, aber selbst solche Ausnahmeregelungen würden noch nicht gestattet. Ebenso wird der Tanzunterricht noch nicht wieder aufgenommen. Dazu gebe es zwar keine expliziten Anweisungen vom Land, so Hüttner. Deshalb warte man konkretere Vorgaben vorsichtshalber erst einmal ab, bevor man eigenmächtig vorgehe.

Trompetenunterricht ist hingegen gestattet, weil der gar nicht mal so gefährlich sei, wie gemeinhin angenommen wird, berichtet Hüttner. „Bei den Blasinstrumenten kommt nur wenig Luft durch“, so der Musikschulleiter, „die reicht noch nicht mal dazu aus, eine Kerze auszupusten.“ Dennoch wird von den Trompetern ein Mindestabstand von drei bis fünf statt der sonst üblichen zwei Meter verlangt.

Mehrarbeit für die Lehrer

Immer noch besser als gar kein Unterricht, wobei sich die Musikschullehrer während des Corona-Shutdowns einiges haben einfallen lassen, um den Unterricht nicht ganz ausfallen zu lassen – wie vor allem die Online-Angebote. „Viele Lehrer haben mehr gemacht als sonst, um das umzusetzen“, berichtet Hüttner.

Wie etwa Mathias Dreßler, der gleich am Montag nach neun Wochen zum ersten Mal wieder direkten Unterricht gab. Nach der Schließung hatte er seinen Schülern PDF-Notenpakete gemailt mit einer digitalen Bedienungsanleitung. Nach den Osterferien startete er dann von seinem Homeoffice aus seinen Online-Unterricht. „Das hat ganz wunderbar funktioniert“, freut er sich. Pro Woche gab er seitdem 43 Unterrichtsstunden. Nur drei seiner 46 Schüler kamen damit technisch nicht zurecht, oder lehnten diese Form des Unterrichts ab.

Von Langeweile keine Spur

Und in den Osterferien hatte der fest angestellte Musiklehrer das Gesundheitsamt des Kreises noch am Bürgertelefon unterstützt. Von Corona-Langeweile also keine Spur.

Es gibt aber auch Lehrer, die technisch nicht so versiert sind und deswegen ihren Unterricht ausfallen lassen mussten. Der soll aber nachgeholt werden, sofern die Schüler damit einverstanden sind. Zum Beispiel in den Sommerferien. „Man darf davon ausgehen“, so Andreas Hüttner, „dass viele in diesem Jahr auf ihren Sommerurlaub verzichten werden. Dann haben sie etwas Sinnvolles zu tun.“

