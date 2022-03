Dahlewitz/Ludwigsfelde/Rangsdorf

Die Ukraine-Krise und die Sanktionspolitik gegen Russland kommen bei den großen Unternehmen der Region in unterschiedlichem Maße an. So hat etwa der Logistiker Fiege mit einem Standort in Rangsdorf keine Niederlassung in Russland, weshalb die Auswirkung der Sanktionen noch eine untergeordnete Rolle spielen.

Fiege Rangsdorf: Betrieb in der Ukraine eingestellt

Allerdings hat Fiege einen Standort in Boryspil in der Ukraine. Den Standort im Süden der ukrainischen Hauptstadt Kiew „haben wir am vergangenen Donnerstag geschlossen und den operativen Betrieb vorerst eingestellt“, beantwortete Pressesprecher Tobias Jöhren eine Anfrage der MAZ. Fiege versuche nun, aus Deutschland heraus überall dort zu unterstützen, „wo wir irgendwie helfen können.“ Dazu stehe man im ständigen und engen Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort. „Wir hoffen und beten, dass niemand von ihnen in diesem schrecklichen Krieg Schaden nimmt“, sagte Jöhren.

Daimler-Benz Ludwigsfelde: Zur Bewertung noch zu früh

Noch verhalten äußert sich Daimler-Benz. „Im Lichte der aktuellen Ereignisse gilt es selbstverständlich, die geschäftlichen Aktivitäten in Russland neu zu bewerten“, beantwortet Kristin Stegen, Senior Manager Strategy & Corporate Affairs, die Anfrage der MAZ. Momentan sei man dabei, in enger Abstimmung mit den deutschen Behörden, entsprechende Bewertungen vorzunehmen. Um das volle Ausmaß der Eskalation genau zu bewerten, sei es noch zu früh. Daimler Benz hat demnach keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ukraine. Über die Ergebnisse der Prüfung will Daimler schnellstmöglich informieren, wenn man soweit ist.

MTU Ludwigsfelde: Kaum geschäftliche Russland-Kontakte

Alle Lieferungen und Datentransfers nach Russland eingestellt hat die MTU Maintenance Berlin-Brandenburg GmbH (MTU), die von Ludwigsfelde aus im wesentlichen den Service für Flugzeugtriebwerke durchführt. Die MTU unterstütze alle Sanktionsregularien der EU und der USA, heißt es auf Nachfrage. „Zahlungen an Russland und an russische Zahlungsempfänger wurden ausgesetzt. Darüber hinaus unterzeichnet die MTU auf unbestimmte Zeit keine Neuverträge mit russischer Beteiligung. Bereits laufende Vertragsverhandlungen wurden mit sofortiger Wirkung gestoppt“, teilte Eva Simon von der Unternehmenskommunikation mit.

Generell habe die MTU nur in sehr geringem Umfang Geschäfte bezüglich Triebwerksinstandhaltung mit Kunden in Russland und dementsprechend keine Präsenz in der Region. „Trotzdem beobachten wir die Lage kontinuierlich, auch mit Blick auf die weltweite Materialversorgung.“ Mögliche Auswirkungen auf die Lieferkette der MTU würden fortlaufend bewertet und fließen in die Einkaufsstrategie der MTU ein. „Jenseits geschäftlicher Themen erfüllt uns ein militärischer Konflikt auf dem europäischen Kontinent aber mit großer Sorge.“

Auswirkung der Sanktionen bei Rolls Royce Dahlewitz „limitiert“

Auch der Umsatz bei Rolls Royce im Zusammenhang mit Russland-Geschäften ist relativ überschaubar, kann Stephan Wriege berichten, der in Dahlewitz für die Unternehmenskommunikation zuständig ist. „Der lag im letzten Jahr bei etwa 1,5 Prozent für die gesamte Gruppe“, sagt Wriege. Um dennoch rechtzeitig reagieren zu können, sieht sich das Unternehmen die gesamte Situation genau an, prinzipiell sei der Einfluss der Sanktionen im Dahlewitzer Rolls Royce-Werk aber „limitiert“.

Ein Thema aber ist für Gesamt-Rolls Royce eine Nachschubfrage. Für rund 100 Millionen Pfund jährlich hat Rolls Royce in der Vergangenheit Titan gekauft. „Rund 20 Prozent davon kommen bisher von einem russischen Anbieter.“ Seitdem sich die Situation zugespitzt hat, hat Rolls Royce darauf gesetzt, soweit möglich die Lager zu füllen, so dass es kurzfristig reicht. Längerfristig sollen die anderen Lieferanten den russischen Anteil übernehmen.

Von Udo Böhlefeld