Krisenstäbe bereiten Schulschließungen vor

Luckenwalde

„Die Menschen sind deutlich verunsichert“, berichtet Stefan Scheddin, parteiloser Bürgermeister der Gemeinde Nuthe-Urstromtal. Gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Doris Höhen und anderen Verwaltungsmitarbeitern bildet er den örtlichen Krisenstab und betreut abwechselnd das Notruftelefon der Gemeinde. „Die Leute sind verwirrt und fragen immer wieder nach, ob denn nun Schulunterricht stattfindet, oder nicht“, berichtet Scheddin. Immer wieder muss er klarstellen, dass der Schulbetrieb noch am Montag und am Dienstag „ganz normal“ stattfinden wird. „Am Montag und Dienstag ist der reguläre Schulbetrieb und Kitabetrieb in der Gemeinde sichergestellt“, betont Scheddin.

Notbetreuung für einen Teil der Kinder

Ab Mittwoch werde dann eine Notbetreuung für diejenigen Kinder gewährleistet, deren Eltern zur Aufrechterhaltung von medizinischer Versorgung, Verwaltung und kritischer Infrastruktur dringend benötigt werden. „Die Gemeinde Nuthe-Urstromtal ist bereits dabei, ein Notkonzept zur Betreuung dieser Kinder in Abstimmung mit den Kita- und Hortleiterinnen aufzustellen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde mit Verweis auf das Antragsformular für Eltern, das auf der Internetseite des Landkreises Teltow-Fläming heruntergeladen werden kann.

Nuthe-Urstromtal hat nun auch alle öffentlich angesetzten Termine abgesagt und verweist darauf, dass Nutzungsverbote für alle öffentlichen Einrichungen wie Gemeindehäuser und Turnhallen für nichtbehördliche und nichtschulische Zwecke immer wahrscheinlicher werden.

Betreuung in der Kita „SpielMit“

In Jüterbog soll für die Kinder derjenigen Eltern, die als Beschäftigte in den Bereichen Energieversorgung, Informationstechnik und Telekommunikation, Transport und Verkehr, Gesundheit, Bestattungsweseen, Wasser, Ernährung, Entsorung, Finanz- und Versicherungswesen, Staat und Verwaltung unverzichtbar sind, voraussichtlich die Kita „SpielMit“ ab Mittwoch offengehalten werden. Dabei müssten sich die Eltern bewusst sein, „dass sich dort verhältnismäßig viele Kinder auf engem Raum aufhalten werden“, teilt Bürgermeister Arne Raue (WsJ) mit, weshalb er den Eltern empfiehlt, für ihre Kinder „möglichst private Lösungen“ zu finden. Eine Hortbetreuung in anderen Gebäuden sei nicht vorgesehen. Die Eltern sollten auch darauf achten, ob in der Einrichtung eine Essensversorgung garantiert wird, weil derzeit nicht mit Sicherheit gesagt werden könne, ob der Caterer überhaupt liefern werde.

Der Publikumsverkehr der Jüterboger Stadtverwaltung wird ab sofort drastisch eingeschränkt. Die nötigen Angelegenheiten sollen möglichst telefonisch geklärt werden.

Kabarett im Kulturquartier abgesagt

Die kulturellen Einrichtungen der Stadt werden ganz geschlossen. So wird die Kabarettveranstaltung am Samstagabend kurzfristig abgesagt wie alle weiteren Angebote der Konzertstätte und der Museen. Über den Umgang mit bereits gekauften Eintrittskarten könne man sich mit dem Kulturquartier fernmündlich in Verbindung setzen. Auch die Bibliothek ist geschlossen. Die Leihfristen werden automatisch verlängert.

Von Hartmut F. Reck