Krummensee

In der Hauptstraße in Krummensee fuhr am Sonntag eine 29-jährige Kutschenführerin, als ihr Pferd plötzlich durchging. Bisher ist nicht bekannt, warum das Tier in Panik verfiel. Die Kutsche wurde daraufhin gegen einen Baum geschleudert und die Frau stürzte. Mit schweren Verletzungen musste sie mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Von MAZonline