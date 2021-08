Wiepersdorf

„Rachegöttinnen“ lautet der eher schaurig als lieblich klingende Titel des Projektes, an dem seit dieser Woche acht in Berlin lebende Künstler unterschiedlicher Genres einen Monat lang gemeinsam im Künstlerhaus Schoss Wiepersdorf arbeiten wollen. Anna Bitter, Samira Freitag, Viviana Kammel, Camille Lacroix, Kristoff Becker, Roman Frechen, Jakob Ketzel und Matze Spohn gehören zu den ersten Künstlern, die die Möglichkeit eines Gruppenstipendiums nutzen, das es erst seit der Wiedereröffnung des Hauses unter dem Dach einer eigenen Stiftung gibt.

Kennengelernt haben sich die Autoren, Aktionskünstler, Maler, Musiker, Fotograf, Filmemacherin und Objekt-Künstler größtenteils erst während der Vorgespräche für das Gemeinschaftsprojekt. Die Idee dazu stammt von Viviana Kammel, die sich schon seit langem mit der griechischen Mythologie und vor allem mit deren Frauengestalten beschäftigt und Künstlerkollegen, deren Handschrift ihr dafür geeignet schien, zum Mitmachen einlud.

Das schreckliche Klischee war stärker

„Die Rachegöttinnen, die in der Mythologie auch Erinyen genannt werden, gelten als Furien der Rache und uns interessiert, woher dieses schreckliche Bild stammt und warum sich dieser Blick auf diese Figuren eher durchgesetzt hat, als der liebliche, mit denen Goethe sie beschrieb“, sagt Kammel. Mit ihrem „Rachegöttinnen“-Projekt wollen die Künstler das schiefe und einseitige Bild der Frauengestalten wieder ein Stück geraderücken und als Teil der Feminismus-Debatte die positiven Seiten der drei Frauengestalten aufzeigen. „Anhand der künstlerischen Beiträge möchten wir Gegenmodelle und Neuinterpretationen entwerfen, untersuchen, erforschen, diskutieren sowie die Vertreterinnen des Matriarchats ins Gedächtnis rufen und so diese wichtigen Frauengestalten aus der Mythologie ins Hier und Jetzt holen“, fasst Kammel das große Ziel des Projektes zusammen.

Als sich in Berlin kein geeigneter Raum für die gemeinsame Suche nach dem wahren Charakter ihrer Helden finden ließ, stießen die Akteure auf die Ausschreibung des Wiepersdorfer Künstlerhauses. Bereits nach dem ersten Besuch war klar, dass es einen geeigneten Ort kaum geben könnte. Zwar findet sich unter den zahlreichen Skulpturen des einstigen Guts-Parks keine einzige Rachegöttin, doch in der Gesellschaft von Athene, Venus und anderen Göttern bekommt die Arbeit in den Ateliers einen großen Schub an Motivation.

Einen Teil der Kostüme und Requisiten haben die Künstler bereits vor ihrer Anreise gefertigt und für ihr Spiel mit dem Klischee nach Wiepersdorf mitgebracht. Quelle: Uwe Klemens

Bereits am Ankunftstag schlüpften einige der Künstler in ihre vorab hergestellten Kostüme um unter den Jahrhunderte-alten Bäumen des Gutsparks vor der Fotokamera zu posieren. Ob die Rachegöttinnen tatsächlich mit stacheligen Bustiers unterwegs waren, sich mit Schlangen und ähnlichem Getier behängten oder wie übergroße Saurier ihre Opfer in Angst und Schrecken versetzen, darf bezweifelt werden, bereitete aber als spielerischer Umgang mit dem Klischee allen Beteiligten sichtlichen Spaß.

Wiepersdorfs Schlosspark ist für das Projekt ideal

„Der Park ist für unsere Arbeit wie gemacht und wir werden ihn Stück für Stück erkunden und in unserer Arbeit einbeziehen“, schwärmt Kammel ein ums andere Mal. Die Ergebnisse ihres Tuns sollen am Ende in einem aus Texten und Fotos bestehenden Buch, sowie einem Film zusammengefasst und publiziert werden.

Ob sie es schaffen, ihre Arbeit am Ende ihres einmonatigen Wiepersdorf-Aufenthaltes zumindest in Teilen öffentlich zu präsentieren, können die Künstler derzeit noch nicht sagen, haben sich aber den Tag des offenen Ateliers Ende August schon mal dick im Kalender angestrichen.

Von Uwe Klemens