Wiepersdorf

„Wiepersdorf ist ein toller Ort und das Künstlerhaus bietet zum Arbeiten großartige Möglichkeiten, wie man sie so schnell woanders nicht finden wird“, schwärmt Steffen Schuhmann. Der Kommunikations-Designer des Design-Studios „Anschlaege.de“ hat bei der Erstellung des neuen Konzeptes für das Museum des Künstlerhauses den Hut auf.

Zusammen mit sechs Absolventen der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee weilte Schuhmann am vergangenen Wochenende für zwei Tage zu einem Zeichner-Workshop in Wiepersdorf. Inspiriert von der Atmosphäre entstanden Porträts von namhaften Literaten, die nach dem Start des Hauses als Schriftstellerheim in Wiepersdorf zu Gast waren.

Porträts symbolisieren den Wandel

Die Porträts symbolisieren als Teil der neuen Dauerausstellung den Wandel des Museumskonzeptes, der nach Schuhmanns Ansicht längst überfällig war. „Das bisherige Museum war in einem traurigen Zustand und hatte weder den hier lebenden Stipendiaten, noch sonstigen Besuchern viel zu bieten. Viele wichtige Themen zur Geschichte des Hauses, zum Beispiel während der Nazi-Zeit oder zum Neubeginn nach dem zweiten Weltkrieg kamen im Museum bisher gar nicht vor, so dass wir vor eineinhalb damit begonnen haben, ein komplett neues Museumskonzept zu erarbeiten“, beschreibt Schuhmann den Vorgang, den er „Transformation“ nennt.

Künstler und Historiker arbeiten zusammen

„Wie schon bei ähnlichen Projekten, arbeiten wir auch in Wiepersdorf sehr gerne mit Historikern und Künstlern zusammen“, schildert Schuhmann. Der Zeichner-Workshop, bei dem größtenteils ganz klassisch mit Stift und Tusche auf Papier, zum Teil aber auch am Computer gearbeitet wurde, ist als Brücke zwischen Historie und moderner Kunst Teil des neuen Museums-Konzeptes. Die entstandenen Porträts zeigen die Autoren wie Christa Wolf, Sarah Kirsch, Maxie Wander, Anna Seghers und Volker Braun, die zu DDR-Zeiten in Wiepersdorf gelebt und gearbeitet haben, aber auch die beiden Literatur-Nobelpreis-Trägerinnen Swetlana Alexandrowna Alexijewitsch und Olga Nawoja Tokarczuk, die nach der Wende hier zu Gast waren.

Als weitere Künstlerin wird in diesem Monat die Malerin Inken Reinert in Wiepersdorf zu Gast sein und sich auf eine besondere Spurensuche begeben, nämlich der nach dem Schreibtisch-Sekretär Bettina von Arnims. „Der Sekretär ist nach 1945 spurlos verschwunden. Ob er noch heute irgendwo oder er als Heizmaterial durch die Esse ging, wissen wir nicht und es gibt auch leider keine Bilder von ihm“, schildert Schuhmann.

Reinert will deshalb aus typischen Schrankwandteilen aus DDR-Produktion den Sekretär mit gebrochenem Charme neu auferstehen lassen. Wer in der Wiepersdorfer Umgebung wohnt und seine Schrankwand oder Teile davon für das Projekt zur Verfügung stellen möchte, ist im Künstlerhaus willkommen.

Von Uwe Klemens