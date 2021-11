Wiepersdorf

Die erste, durchgängig mit Stipendiaten belebte Saison im wiedereröffneten Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf neigt sich dem Ende zu. Drei der derzeit hier noch bis Ende des Monats arbeitenden Bildenden Künstler öffnen am Sonntagnachmittag ihre Ateliers.

Wiepersdorf-Stipendium wegen Corona verschoben

Eine davon ist die ursprünglich aus Dresden stammende, aber seit Ende der 90er Jahre in einer Berliner Künstlergemeinschaft lebende Objektkünstlerin Antje Blumenstein. Die 54-Jährige, die ursprünglich bereits im Frühjahr im Künstlerhaus weilen wollte, aber wegen Corona erst Anfang September nach Wiepersdorf kommen durfte, zeigt ihre seither entstandenen Objekte und Entwürfe und erläutert ihre künstlerischen Absichten und Techniken.

Was auf den ersten Blick wie eine reine Spielerei mit farbigen, teils streng nach Plan, teils spielerisch angeordnet wirkenden, leuchtenden Plexiglas-Flächen anmutet, erweist sich bei intensiverem Hineinsehen als sorgfältiges Ausloten des Zusammenspiels von Farbe, Form und Linien. „Am Ende geht es mir um die Darstellbarkeit des Raumes mit so wenig Mitteln wie möglich“, beschreibt Blumenstein die dahinter steckende Absicht.

Entwürfe werden im Künstlerhaus gezeigt

Vorläufer der nun zu sehenden Arbeiten mit dem Licht bündelnden Kunststoff gab es reichlich. Waren es am Anfang Din-A-4-große, geometrische Faltungen aus Papier, kamen später deutlich experimenteller wirkende Arbeiten aus gebogenen Aluminiumstäben hinzu, mit denen sie zum Teil ganze Räume füllen konnte. Die durch den so entstehenden Rahmen vorgegeben Formen werden in den Köpfen der Betrachter so zu Flächen und dreidimensionalen Objekten.

Anhand eines Modells erkundet die Künstlerin, wie ihre später mannshohen Objekte einen ganzen Raum füllen werden. Quelle: Uwe Klemens

„Das war der Anfang, bevor ich mich näher den Linien beschäftigte und erkunden wollte, wie viele ich brauche, um einen Raum darzustellen“, blickt Blumenstein zurück. „Nach Studien mit unterschiedlicher Anzahl fand sie für sich heraus, dass fünf Linien das Optimum sind, das dann die Basis weiterer Arbeiten wurde. „Die strenge, mir selbst auferlegte Beschränkung auf diese Zahl eröffnete mir plötzlich einen ganz neuen Raum mit unendlich vielen Türen, hinter denen neue Räume darauf warten, entdeckt zu werden und in denen ich ganz neue Dinge ausprobieren kann“, gerät Antje Blumenstein beim Erzählen schnell ins Schwärmen.

Vorbereitung auf die nächste Ausstellung in Wiepersdorf

Die Objekte, die die Besucher in ihrem offenen Atelier zu sehen bekommen, sollen im kommenden Jahr Teil einer Ausstellung im Museum der Stiftung für konzeptionelle Kunst in Soest werden, beziehungsweise dienen als Modelle für die dort dann zum Teil raumfüllenden Objekte.

Dass sich die Künstlerin, die ursprünglich in Nürnberg und Dresden Malerei studiert hat, für ein Wiepersdorf-Stipendium beworben hat, ist kein Zufall. „Denn vor 21 Jahren habe ich hier als Stipendiatin die tollen Möglichkeiten genossen, die das Haus bietet“, erzählt Blumenstein. „Wenn man um so alltägliche Dinge wie Kochen und Putzen plötzlich nicht mehr selbst kümmern muss, werden die Tage länger und es kommt mehr dabei heraus“, erzählt die Künstlerin mit ihrem noch immer nicht zu überhörenden, sächsischen Akzent.

Die Wiepersdorfer Ateliers sind am Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Die weiteren, ihre Arbeiten erläuternden Künstler sind die Objektkünstlerin Susanne Gabler aus Wismar und der Kölner Maler Pablo Schlumberger.

Von Uwe Klemens