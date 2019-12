Kulturelle Höhepunkte 2019

Dahmeland-Fläming

Das waren die wichtigsten kulturellen Ereignisse des Jahres 2019:

Januar:Wermutstropfen zu Jahresbeginn: Der bisherige Pächter des E-Werks in Zossen hört auf.

Februar: Der in Niendorf lebendeRegisseur Rudolf Thomeerhält während der Berlinale den Ehrenpreis des Verbands der deutschen Filmkritik (VDFK), seine Tochter Joya Thome wird für den im Dorf entstandenen Film „Die Königin von Niendorf“ mit dem VDFK-Preis für den besten Kinderfilm geehrt.

März:Zu den bundesweit ausgewählten Zielen einer Grand Tour zur Architektur der Moderneim Rahmen des Bauhaus-Jubiläums gehört auch Erich Mendelsohns expressionistische Hutfabrik in Luckenwalde – als eines von insgesamt acht dafür ausgewählten Objekten in Brandenburg.

Die 25 ist die Zahl des Jahres im Kulturbereich: 25 Jahre Gedok, 25 Jahre Kulturbund Dahme-Spreewald, 25 Jahre Museum des Teltow und und und...

Das Mitmachmuseum für Kinder im Jüterboger Mönchenklosterbesteht seit nunmehr fünf Jahren.

April:Im Glaspalast Trebbin wird als zweite kleinere Veranstaltungsfläche die Lounge eröffnet.

Mai: DasStadt- und Technikmuseum Ludwigsfelde wird 25.

Kulturbegeisterte gründen in Genshagen einen Verein für die Brennerei Genshagen und organisieren gleich eine Veranstaltung für den Himmelfahrtstag vor dem denkmalgeschützten Ensemble.

Juni: Die große Rühlmann-Orgel in der Jüterboger Nikolaikirchekann nach aufwendiger Restaurierung wieder eingeweiht werden, eine ganze Festwoche findet für das eindrucksvolle Instrument statt.

Im Spreewalddorf Straupitz eröffnete zum 13. Mal das vom Landkreis Dahme-Spreewald veranstaltete internationaleKunstfestival Aquamediale.

Nicht zum ersten Mal werden das Union Kino Luckenwalde und das Kino Capitol in Königs Wusterhausen mit dem Kinoprogrammpreis vom Medienboard Berlin-Brandenburg ausgezeichnet.

Juli: In Grüna findet zum ersten Mal ein Residenzprogramm für Künstler statt. Vier Künstler aus Berlin, Spanien und dem Libanon arbeiten für vier Wochen vor Ort auf dem Bauernhof von Stefan Heinrich und präsentieren dann ihre von der Region inspirierten Ergebnisse.

August:Mehr als 3500 Besucher feiern auf dem Königs Wusterhausener Funkerberg das zweitägige Bergfunk-Festival.

Bei Grabungen in Dabendorf finden Archäologen 3000 Jahre alten Schmuck, der untypisch für die Region ist.

September:Das alte E-Werk in Luckenwaldewird durch Künstler um Pablo Wendel zu neuem Leben erweckt – Strom wird nun mit Kunstwerken erzeugt.

Oktober: Mit einer bunten Bühnenshow wird der 60. Geburtstag des Ludwigsfelder Klubhauses begangen.

November: 25 Jahre Museum des Teltow in Wünsdorf: Der Museumsleiter und Historiker Silvio Fischer erinnert sich noch gut an die Anfänge in dem einstigen Schulgebäude.

Dezember:In Königs Wusterhausen wird der im kommenden Jahr startende große Jubiläumstrubel zu Stadtgeburtstag und unter anderem 100 Jahre Rundfunkgeschichte schon eingeläutet: Künstler werden ausgewählt, die eine Ausstellung zum Thema „Es hat gefunkt!“ realisieren werden.

Von Karen Grunow