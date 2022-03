Kumm.-Alexanderdorf

„Stellt Euch vor, alle Menschen leben in Frieden“ – dieses Motto, das John Lennon 1971 während des Vietnamkrieges musikalisch für seinen weltberühmten Song „Give peace a chance“ verarbeitete, wählten in Kummersdorf-Alexanderdorf auch Heimatverein, Ortsbeirat und Feuerwehr für eine spontane Hilfsaktion am Sonntag.

Jung und Alt trafen sich bei frostigen Temperaturen auf dem Gelände der Feuerwehr, berichtete Gemeindevertreter Dirk Pehnert (UWG) der MAZ. Und er teilt mit: „Innerhalb von drei Stunden kamen so mit Speis, Trank und Spendenbox 2400 Euro an Spenden und ein halber Sprinter voller Sachspenden zusammen.“

Diese Hilfsgüter sollen in den kommenden Tagen für ankommende Kriegsflüchtlinge in der Gemeinde Am Mellensee zur Verfügung gestellt werden sollen, so Pehnert. Im Namen von Heimatverein, Ortsbeirat und Feuerwehr bedankt er sich allen fleißigen Helfer aus der gesamten Gemeinde, die diese Veranstaltung so kurzfristig mit auf die Beine gestellt haben, „egal, ob das die zahlreichen fleißigen Kuchenbäcker für den Basar oder natürlich die zahlreichen Gäste mit ihrer Spendenbereitschaft waren“.

Von Jutta Abromeit