Kumm.-Alexanderdorf

Den rund 400 Alexanderdorfern (Gemeinde Am Mellensee) ist die Welt der Bücher nun ein Stück näher: Seit Donnerstag haben sie mitten im Ort eine für jedermann zugängliche Bücherschatzkiste. Die sechsjährige Nala durchschnit das Flatterband, Drei- bis Siebenjährige – sie gelten als Nicht-Corona-verbreitend – stürmten das fantasievoll gestaltete Schatzkisten-Telefonhäuschen. Eifrig verteilten sie mitgebrachte Bücherspenden ihrer Elternhäuser auf die Fächer.

Gar nicht so leicht für die Kita- und Ferienkinder: Die einen wollten, dass die schönen bunten Titelbilder gleich beim Öffnen der Tür nebeneinander zu sehen sind, die anderen wollten möglichst viele Bücher in jeder Reihe unterbringen. Und wieder andere fanden: Alle Bücher müssen unten stehen, damit auch die kleinsten Leute alle rankommen.Es war eine fröhliche halbe Eröffnungsstunde in leuchtender Herbstsonne zwischen Kreuzung und „Altem Krug“. Unternehmer und Gemeindevertreter Dirk Pehnert (UWG) hatte die Idee zu solch einer kleinen öffentlichen Bücher-Tauschstation; gemeinsam mit seinen Firmenmitarbeitern baute er sie, zur Freigabe kamen zwei Dutzend Dorfbewohner. Pehnert ist Chjef der Firma Redside Promoter und erzählt: „Solche Telefonzellen gibt es ja inzwischen in der ganzen Welt. In Innsbruck habe ich ein ziemlich hässliches gesehen und gedacht: Das kannst du besser.“ Im Internet kaufte er ein Bildmotiv, entwickelte es weiter und gestaltete damit eine alte Telefonzelle, die er bei Ebay kaufte. „Das Schwierigste beim Bauen war, die Beleuchtung in die Decke zu bekommen“, erzählt sein Mitarbeiter Ralf Böhm.

Anzeige

Gefällt es euch so, wie wir die Bücher-Schatzkiste eingeräumt haben? Das scheinen diese jungen Grundschüler die Dorfbewohner zu fragen. Quelle: Jutta Abromeit

Nun gilt das Prinzip: Wer ein (jugendfreies!) Buch hineinstellt, kann sich auch eines mitnehmen. Zu denen, die sich über die Tauschstation im Dorf freuen, gehört Familie Ponndorf. Die Eltern Frank und Heike brachten Romane und Haustier-Ratgeber mit. Söhnchen Anton schaut sich das Treiben vom Arm der Mutter aus an, der sechsjährige Emil hilft beim Einräumen. Den Ponndorfs gefällt diese Idee. „Super“, meint der Vater, „wir lesen ja selbst gern. Und auch wenn wir im Moment sicher noch nicht so viel Zeit dafür haben – hier kann man sich ohne Bibliothek und Öffnungszeiten mit Lektüre versorgen.“ Vor fünf Jahren war die Familie aus Berlin nach Alexanderdorf gezogen und fühlt sich wohl im Ort. Diese Bücherschatzkiste reiht sich für sie in vieles andere ein; Frank Ponndorf sagt: „Uns gefällt der kulturelle Austausch hier, was bei Heimatfesten, Feuerwehr-Veranstaltungen oder Umzügen wie zum Martinstag auf die Beine gestellt wird – toll.“

Die Kosten für das Bücher-Häuschen trug Unternehmer Dirk Pehnert fast allein. Als Bildungs- und Kultur-Ausschussvorsitzender weiß er, dass die Gemeinde kein Geld hat. Dennoch wünscht er sich, dass das Beispiel auch in anderen Am-Mellensee-Ortsteilen Schule macht.

Von Jutta Abromeit