Teltow-Fläming

„Ein Erwachsener braucht niemals ein Kind um Hilfe zu bitten“, warnt Lars Geigenmüller. Der Inhaber der Wing Tsun-Schule wurde durch einen Artikel in der MAZ vom 6. September auf erneute Vorfälle in Luckenwalde und Thyrow aufmerksam. Dort berichteten Kinder im Grundschulalter von fremden Männern, die sie ansprachen und nach ihrer Privatadresse fragten. „Die meisten Kinder wollen helfen, sie sind so erzogen worden“, erklärt er, doch gerade in Situationen wie diesen müssten Kinder lernen, wie sie sich verhalten sollten.

Kurse für Kinder in Kummersdorf-Gut

Kampfkünstler Geigenmüller bietet Kurse an, in denen Kinder Selbstverteidigung erlernen. Nach der Veröffentlichung des Artikels sei die Nachfrage danach rasant gestiegen. „Viele wollen jetzt an das Thema ran“, sagt Geigenmüller, verständlicherweise sind Eltern aber auch Lehrer und Erzieher um ihre Schützlinge besorgt.

Da nicht alle ins reguläre Training aufgenommen werden können, bieten er und sein Team nun jeden Samstag ab dem 25. September von 9 bis 12 Uhr den zusätzlichen Workshop „Umgang mit Fremden und sicherer Schulweg“ in ihrem Standort in Kummersdorf-Gut an.

Workshops an verschiedenen Standorten in TF möglich

„Die Kinder können nicht bis Mai oder Juni 2022 warten, wenn die Gefahr gerade vor der Haustür ist“, sagt der Trainer zu seiner Motivation. Je nach Nachfrage überlegt das Team, den Workshop auch an anderen Standorten durchzuführen.

„Kinder haben nur zwei Waffen – den Verstand und ihre Stimme“, erläutert Geigenmüller. Beides werde in den Workshops trainiert. Die Kinder lernen, woran sie einen Täter erkennen können, nein zu sagen und wegzulaufen, wie sie sich sicher umdrehen ohne dabei hinzufallen, wie sie Hilfe suchen, finden und ansprechen und wie sie der Polizei einen Täter beschreiben können.

Aber auch die Eltern lernen dazu: „Am Ende sind sie es, die das Training in der Nachhaltigkeit zum Reifen bringen“, sagt Geigenmüller. Freiwillige können dabeibleiben und mittrainieren. „Wir wollen keine Angst verbreiten - es geht darum, aufmerksamer zu werden“, so der Kampfkünstler.

Das Training ist für „alle besorgten Eltern, die nicht warten wollen“ und für Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren. Das dadurch eingenommene Geld werde an den Verein „Mit Sicherheit gegen Gewalt e.V.“ gespendet. „So können wir dann wieder andere Projekte finanzieren, zum Beispiel kostenlose Gewaltpräventions-Workshops an Schulen anbieten, die finanziell nicht so gut dastehen“, so Geigenmüller.

Von Antonia Engel